Украина: Премьер-лига 2018-2019
Ворскла
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Олимпик Донецк
1:0
5' ГолШарпар Вячеслав
44
Даллку
Ардин
40
Сакив
Тарас
77
Васин
Денис
66
Артур
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
-
40 Сакив ТарасЗащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
-
13 Мысык МарьянПолузащитник
-
14 КарекаНападающий
-
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
5'
1:0
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =9 -8Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|25
|5
|1
|70 - 11
|80
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|52 - 18
|69
|3.
|Александрия
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 32
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 31
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|33 - 46
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|25 - 37
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|30 - 41
|44
|2.
|Десна
|0:0 Заявка
|32
|12
|6
|14
|35 - 38
|42
|3.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|4.
|Карпаты
|1:1 Заявка
|32
|7
|10
|15
|42 - 52
|31
|5.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|28 - 49
|29
|6.
|Арсенал-Киев
|1:1 Заявка
|32
|7
|6
|19
|25 - 54
|27
Ворскла
61.9% (86)
Ничья
33.1% (46)
Олимпик Донецк
5% (7)
1:0 Ворскла
30.9% (43)
1:1 Ничья
30.2% (42)
2:1 Ворскла
25.2% (35)
0:1 Олимпик Донецк
2.9% (4)
2:0 Ворскла
2.9% (4)
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