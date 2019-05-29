Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Ворскла
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
5' Гол
Шарпар Вячеслав
27'
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
44
Даллку
Ардин
25
Мартыненко
Евгений
40
Сакив
Тарас
77
Васин
Денис
11
Шарпар
Вячеслав
6
Скляр
Александр
66
Артур
III
8
Габелок
Артём
26
Коломоец
Юрий
1
Крынский
Владимир
78
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
13
Кольцов
Виталий
97
Клименчук
Егор
9
Гай
Алексей
41
Пасич
Геннадий
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Политыло
Сергей
42
Пасич
Евгений
25
Matar
Dieye
Ворскла
Олимпик Донецк

Ход матча

5'
Шарпар Вячеслав
1:0

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 25 5 1 70 - 11 80
2. Динамо Киев Заявка 31 21 6 4 52 - 18 69
3. Александрия Заявка 31 14 7 10 39 - 32 49
4. Заря Заявка 31 11 10 10 38 - 31 43
5. Мариуполь Заявка 31 11 7 13 33 - 46 40
6. Львов Заявка 31 8 10 13 25 - 37 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 32 13 5 14 30 - 41 44
2. Десна 0:0 Заявка 32 12 6 14 35 - 38 42
3. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
4. Карпаты 1:1 Заявка 32 7 10 15 42 - 52 31
5. Черноморец Од 0:0 Заявка 32 7 8 17 28 - 49 29
6. Арсенал-Киев 1:1 Заявка 32 7 6 19 25 - 54 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Ворскла
61.9% (86)
Ничья
33.1% (46)
Олимпик Донецк
5% (7)
1:0 Ворскла
30.9% (43)
1:1 Ничья
30.2% (42)
2:1 Ворскла
25.2% (35)
0:1 Олимпик Донецк
2.9% (4)
2:0 Ворскла
2.9% (4)
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