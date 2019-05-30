Украина: Премьер-лига 2018-2019
Мариуполь
2:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
Заря
0:1
12' Гол в свои воротаПихалёнок Александр
1:1
66' ГолЗубков Александр
86
Фомин
Руслан
96
Силас
19
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Ход матча
12'
66'
67'
2:1
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =5 -9Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов
Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь
Заря Последние 20 матчей: +8 =4 -8Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|25
|5
|1
|70 - 11
|80
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|52 - 18
|69
|3.
|Александрия
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 32
|49
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|39 - 31
|46
|5.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|32
|11
|7
|14
|33 - 47
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|25 - 37
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|31 - 43
|42
|2.
|Десна
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|35 - 41
|41
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|41 - 48
|34
|4.
|Карпаты
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|44 - 53
|33
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|31 - 49
|31
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|26 - 56
|26
Мариуполь
28.3% (41)
Ничья
44.1% (64)
Заря
27.6% (40)
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Заря
15.9% (23)
1:0 Мариуполь
13.1% (19)
2:1 Мариуполь
12.4% (18)
0:1 Заря
9.7% (14)
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