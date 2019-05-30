Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Мариуполь
2:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Заря
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Пихалёнок Александр
1:1
66' Гол
Зубков Александр
2:1
67' Гол
 68'
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
22
Зубков
Александр
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
11
Чурко
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
86
Фомин
Руслан
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
3
Литвин
Дмитрий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
77
Чайковский
Игорь
96
Силас
20
Караваев
Александр
19
Лунёв
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
11
Будковский
Филипп
Мариуполь
Заря

Ход матча

12'
0:1
Пихалёнок Александр
46'
Вакула Владислав
Чурко Вячеслав
 
46'
 
Кабаев Владислав
Лунёв Максим
54'
Тищенко Игорь
Полегенько Павел
 
66'
Зубков Александр
(Вакула Владислав)
1:1
67'
2:1

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов
Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь
Заря Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 25 5 1 70 - 11 80
2. Динамо Киев Заявка 31 21 6 4 52 - 18 69
3. Александрия Заявка 31 14 7 10 39 - 32 49
4. Заря 1:0 Заявка 32 12 10 10 39 - 31 46
5. Мариуполь 0:1 Заявка 32 11 7 14 33 - 47 40
6. Львов Заявка 31 8 10 13 25 - 37 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 32 12 6 14 31 - 43 42
2. Десна Заявка 32 12 5 15 35 - 41 41
3. Олимпик Донецк Заявка 32 7 13 12 41 - 48 34
4. Карпаты Заявка 32 8 9 15 44 - 53 33
5. Черноморец Од Заявка 32 8 7 17 31 - 49 31
6. Арсенал-Киев Заявка 32 7 5 20 26 - 56 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Пихалёнок Александр уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:1 Заря
Мариуполь
28.3% (41)
Ничья
44.1% (64)
Заря
27.6% (40)
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Заря
15.9% (23)
1:0 Мариуполь
13.1% (19)
2:1 Мариуполь
12.4% (18)
0:1 Заря
9.7% (14)
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