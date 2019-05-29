Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Арсенал-Киев
1:2
Первый тайм: 27'

Стадион:
Карпаты
0'
1:0
4' Гол
Ковпак Александр
16' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
1:1
18' Гол
Нестеров Андрей
1:2
20' Пенальти
Мякушко Сергей
27'
77
Пидкивка
Роман
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
29
Жичиков
Максим
44
Сагуткин
Данила
74
Дубинчак
Владислав
21
Калитвинцев
Владислав
16
Ореховский
Павел
22
Авагимян
Артур
9
Домбровский
Андрей
19
Ковпак
Александр
1
Кучинский
Максим
19
Папа
Гуйе
5
Нестеров
Андрей
94
Мирошниченко
Денис
50
Ковтун
Алексей
33
Мякушко
Сергей
9
Гуцуляк
Алексей
48
Клёц
Дмитрий
29
Хонгла
Мартин
10
Понде
Кристиан
20
Ди
Франко
Франсиско
Арсенал-Киев
Карпаты

Ход матча

4'
Ковпак Александр
(Ореховский Павел)
1:0
10'
Липартия Джаба
Ковпак Александр
 
16'
 
Клёц Дмитрий
18'
1:1
Нестеров Андрей
(Хонгла Мартин)
20'
1:2
Мякушко Сергей

Предыдущие игры

Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од
Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев
Карпаты Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты
Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты

Последние игры между собой

Арсенал-Киев: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Карпаты: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 4:1 Карпаты Премьер-лига
Карпаты 1:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 3:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Арсенал-Киев Кубок Карпаты 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Карпаты 3:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Карпаты Премьер-лига Арсенал-Киев 4:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 3:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 25 5 1 70 - 11 80
2. Динамо Киев Заявка 31 21 6 4 52 - 18 69
3. Александрия Заявка 31 14 7 10 39 - 32 49
4. Заря Заявка 31 11 10 10 38 - 31 43
5. Мариуполь Заявка 31 11 7 13 33 - 46 40
6. Львов Заявка 31 8 10 13 25 - 37 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 32 13 5 14 30 - 41 44
2. Десна 0:0 Заявка 32 12 6 14 35 - 38 42
3. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
4. Карпаты 1:1 Заявка 32 7 10 15 42 - 52 31
5. Черноморец Од 0:0 Заявка 32 7 8 17 28 - 49 29
6. Арсенал-Киев 1:1 Заявка 32 7 6 19 25 - 54 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 1:2 Карпаты
Арсенал-Киев
48.9% (67)
Ничья
37.2% (51)
Карпаты
13.9% (19)
1:1 Ничья
31.4% (43)
2:1 Арсенал-Киев
24.8% (34)
1:0 Арсенал-Киев
19.7% (27)
1:2 Карпаты
8% (11)
0:0 Ничья
5.1% (7)
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