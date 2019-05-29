Украина: Премьер-лига 2018-2019
Арсенал-Киев
1:2
Первый тайм: 27'
Стадион: НТК им. В. Банникова
Карпаты
1:0
4' ГолКовпак Александр
16' Желтая карточкаКлёц Дмитрий
1:1
18' ГолНестеров Андрей
1:2
20' ПенальтиМякушко Сергей
19
Папа
Гуйе
48
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мендес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
Ход матча
4'
16'
18'
1:1
20'
1:2
Предыдущие игры
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +5 =4 -11Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од
Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев
Карпаты Последние 20 матчей: +5 =5 -10Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты
Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Карпаты: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Карпаты 1:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 3:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Арсенал-Киев Кубок Карпаты 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Карпаты 3:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Карпаты Премьер-лига Арсенал-Киев 4:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 3:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|25
|5
|1
|70 - 11
|80
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|52 - 18
|69
|3.
|Александрия
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 32
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 31
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|33 - 46
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|25 - 37
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|30 - 41
|44
|2.
|Десна
|0:0 Заявка
|32
|12
|6
|14
|35 - 38
|42
|3.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|4.
|Карпаты
|1:1 Заявка
|32
|7
|10
|15
|42 - 52
|31
|5.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|28 - 49
|29
|6.
|Арсенал-Киев
|1:1 Заявка
|32
|7
|6
|19
|25 - 54
|27
Арсенал-Киев
48.9% (67)
Ничья
37.2% (51)
Карпаты
13.9% (19)
1:1 Ничья
31.4% (43)
2:1 Арсенал-Киев
24.8% (34)
1:0 Арсенал-Киев
19.7% (27)
1:2 Карпаты
8% (11)
0:0 Ничья
5.1% (7)
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