Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге (Финал)

Колумбия: Примера А. Плей-офф Апертуры (Группа B)

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Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа C)