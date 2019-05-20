Украина: Премьер-лига 2018-2019
Львов
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Стадион: Арена Львов
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =5 -10Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов
Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +15 =4 -1Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец
Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Шахтёр Донецк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|25
|5
|1
|70 - 11
|80
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|52 - 18
|69
|3.
|Александрия
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 32
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 31
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|33 - 46
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|25 - 37
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|35 - 38
|41
|2.
|Ворскла
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|29 - 41
|41
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|39 - 46
|33
|4.
|Карпаты
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|41 - 51
|30
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|24 - 53
|26
Львов
1.6% (1)
Ничья
4.8% (3)
Шахтёр Донецк
93.7% (59)
0:2 Шахтёр Донецк
39.7% (25)
1:2 Шахтёр Донецк
25.4% (16)
0:3 Шахтёр Донецк
7.9% (5)
1:3 Шахтёр Донецк
7.9% (5)
0:1 Шахтёр Донецк
6.3% (4)
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