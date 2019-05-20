Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Львов
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов
Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец
Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Шахтёр Донецк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Шахтёр Донецк 5:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Львов Премьер-лига
Шахтёр Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 25 5 1 70 - 11 80
2. Динамо Киев Заявка 31 21 6 4 52 - 18 69
3. Александрия Заявка 31 14 7 10 39 - 32 49
4. Заря Заявка 31 11 10 10 38 - 31 43
5. Мариуполь Заявка 31 11 7 13 33 - 46 40
6. Львов Заявка 31 8 10 13 25 - 37 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 31 12 5 14 35 - 38 41
2. Ворскла Заявка 31 12 5 14 29 - 41 41
3. Олимпик Донецк Заявка 31 7 12 12 39 - 46 33
4. Карпаты Заявка 31 7 9 15 41 - 51 30
5. Черноморец Од Заявка 31 7 7 17 28 - 49 28
6. Арсенал-Киев Заявка 31 7 5 19 24 - 53 26
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Львов - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 30.05.2019, осталось 2 дня 16 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Львов - Шахтёр Донецк
    Львов
    1.6% (1)
    Ничья
    4.8% (3)
    Шахтёр Донецк
    93.7% (59)
    0:2 Шахтёр Донецк
    39.7% (25)
    1:2 Шахтёр Донецк
    25.4% (16)
    0:3 Шахтёр Донецк
    7.9% (5)
    1:3 Шахтёр Донецк
    7.9% (5)
    0:1 Шахтёр Донецк
    6.3% (4)
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