Украина: Премьер-лига 2018-2019
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Черноморец
Десна
6' Желтая карточкаФаворов Денис
19' Желтая карточкаОгиря Владислав
15
Грачёв
Глеб
44
Паст
Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Червенков Ангел
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ворскла 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 3:1 Карпаты Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од
Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты
Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк
Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|25
|5
|1
|70 - 11
|80
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|52 - 18
|69
|3.
|Александрия
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 32
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 31
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|33 - 46
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|25 - 37
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|30 - 41
|44
|2.
|Десна
|0:0 Заявка
|32
|12
|6
|14
|35 - 38
|42
|3.
|Карпаты
|2:1 Заявка
|32
|8
|9
|15
|43 - 52
|33
|4.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|5.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|28 - 49
|29
|6.
|Арсенал-Киев
|1:2 Заявка
|32
|7
|5
|20
|25 - 55
|26
Черноморец Од
81.4% (114)
Ничья
10% (14)
Десна
8.6% (12)
1:0 Черноморец Од
35.7% (50)
2:1 Черноморец Од
30.7% (43)
2:0 Черноморец Од
13.6% (19)
1:1 Ничья
7.1% (10)
1:2 Десна
5.7% (8)
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