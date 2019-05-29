Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Десна
0'
6' Желтая карточка
Фаворов Денис
19' Желтая карточка
Огиря Владислав
31'
1
Литовченко
Сергей
Сергеевич
8
Голиков
Александр
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
23
Норенков
Денис
34
Танчик
Владимир
21
Хамелюк
Владислав
9
Аржанов
Владимир
99
Вильяльмссон
Арни
10
Гошкодеря
Виталий
25
Коваль
Владимир
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Слинкин
Андрей
12
Картушов
Егор
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
89
Волков
Александр
10
Филиппов
Александр
20
Безбородько
Денис
Черноморец Од
Десна

Ход матча

6'
 
Фаворов Денис
6'
Павлов Василий
Коваль Владимир
 
19'
 
Огиря Владислав

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ворскла 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 3:1 Карпаты Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од
Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты
Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк
Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Десна 2:4 Черноморец Од Премьер-лига Десна 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Десна Премьер-лига Черноморец Од 2:0 Десна Разное

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 25 5 1 70 - 11 80
2. Динамо Киев Заявка 31 21 6 4 52 - 18 69
3. Александрия Заявка 31 14 7 10 39 - 32 49
4. Заря Заявка 31 11 10 10 38 - 31 43
5. Мариуполь Заявка 31 11 7 13 33 - 46 40
6. Львов Заявка 31 8 10 13 25 - 37 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 32 13 5 14 30 - 41 44
2. Десна 0:0 Заявка 32 12 6 14 35 - 38 42
3. Карпаты 2:1 Заявка 32 8 9 15 43 - 52 33
4. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
5. Черноморец Од 0:0 Заявка 32 7 8 17 28 - 49 29
6. Арсенал-Киев 1:2 Заявка 32 7 5 20 25 - 55 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Десна
Черноморец Од
81.4% (114)
Ничья
10% (14)
Десна
8.6% (12)
1:0 Черноморец Од
35.7% (50)
2:1 Черноморец Од
30.7% (43)
2:0 Черноморец Од
13.6% (19)
1:1 Ничья
7.1% (10)
1:2 Десна
5.7% (8)
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