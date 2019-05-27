Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Предыдущие игры
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет)
Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 0:3 Нигерия (до 20 лет)
Украина (до 20 лет) Последние 7 матчей: +4 =1 -2Катар (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) Польша (до 21 года) 2:0 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина (до 20 лет)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Нигерия (до 20 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|США (до 20 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Катар (до 20 лет)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Нигерия (до 20 лет)
41.1% (23)
Ничья
41.1% (23)
Украина (до 20 лет)
17.9% (10)
1:1 Ничья
35.7% (20)
2:1 Нигерия (до 20 лет)
25% (14)
1:2 Украина (до 20 лет)
12.5% (7)
1:0 Нигерия (до 20 лет)
8.9% (5)
0:1 Украина (до 20 лет)
5.4% (3)
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