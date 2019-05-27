Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Нигерия (до 20 лет)
 
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Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7
США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет)
Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 0:3 Нигерия (до 20 лет)
Украина (до 20 лет) Последние 7 матчей: +4 =1 -2
Катар (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) Польша (до 21 года) 2:0 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Украина (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) Мьянма (до 20 лет) 0:6 Украина (до 20 лет) Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)

    До начала игры, которая состоится 30.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)
    Нигерия (до 20 лет)
    41.1% (23)
    Ничья
    41.1% (23)
    Украина (до 20 лет)
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    35.7% (20)
    2:1 Нигерия (до 20 лет)
    25% (14)
    1:2 Украина (до 20 лет)
    12.5% (7)
    1:0 Нигерия (до 20 лет)
    8.9% (5)
    0:1 Украина (до 20 лет)
    5.4% (3)
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