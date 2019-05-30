Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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США (до 20 лет)
0:0
Перерыв
Катар (до 20 лет)
0'
США (до 20 лет)
Катар (до 20 лет)

Предыдущие игры

США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2
США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет)
США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20 Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Гаити (до 20 лет)
Катар (до 20 лет) Последние 11 матчей: +0 =1 -10
Катар (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет)
Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 2:3 Гондурас (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Испания (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 2:2 Россия (до 20 лет) Дания (до 20 лет) 3:1 Катар (до 20 лет) Чили до 20 4:2 Катар (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч США (до 20 лет) 0:0 Катар (до 20 лет)
США (до 20 лет)
91.3% (136)
Ничья
4% (6)
Катар (до 20 лет)
4.7% (7)
2:0 США (до 20 лет)
34.2% (51)
2:1 США (до 20 лет)
20.8% (31)
1:0 США (до 20 лет)
13.4% (20)
3:0 США (до 20 лет)
13.4% (20)
3:1 США (до 20 лет)
5.4% (8)
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