Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
США (до 20 лет)
0:0
Перерыв
Катар (до 20 лет)
- Основной состав
-
12 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
18 Эллеси ШехабВратарь
-
13 Малолах АлиЗащитник
-
12 Ахмед ХомамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эллиси БахааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яссер АхмадПолузащитник
-
14 Паланги ЭйсаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мигель Бруну
Предыдущие игры
США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет)
США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20 Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Гаити (до 20 лет)
Катар (до 20 лет) Последние 11 матчей: +0 =1 -10Катар (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет)
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|США (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Нигерия (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|4.
|Катар (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
США (до 20 лет)
91.3% (136)
Ничья
4% (6)
Катар (до 20 лет)
4.7% (7)
2:0 США (до 20 лет)
34.2% (51)
2:1 США (до 20 лет)
20.8% (31)
1:0 США (до 20 лет)
13.4% (20)
3:0 США (до 20 лет)
13.4% (20)
3:1 США (до 20 лет)
5.4% (8)
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