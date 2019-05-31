Финляндия: Вейккауслига 2019

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Дания: Второй дивизион: Повышение - групповой этап

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Дания: Второй дивизион: Понижение

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Ирландия: Первый дивизион

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2 Ней Монгол

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Литва: Лига А

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Россия: Второй дивизион. Зона Запад

0 Академия им. В.Понедельника

Россия: Второй дивизион. Зона Юг

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0 Мексика (до 21 года)

0 Голландия (до 21 года)

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Товарищеские матчи (до 21 года)

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Хорватия: Первый дивизион: Квалификация (Финал)

Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа E)