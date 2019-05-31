Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИФК
1:0
Перерыв

Стадион:
ВПС
0'
1:0
31' Гол
Jukka Halme
39' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
13
Jakob
Masloe
Dunsby
50
Toro
II
8
Jukka
Halme
17
Jani
Baeckman
14
Тикиньо
Франсиско
23
Nikolas
Saira
1
Компалла
Мартин
20
Хольмгрен
Хампус
3
Eero-Matti
Auvinen
2
Лахти
Тими
19
Martti
Haukioja
25
Momodou
Sarr
6
Воутилайнен
Джерри
14
Jonas
Hakkinen
8
Страндваль
Себастьян
11
Alain
Ebwelle
7
Аланко
Саму
ХИФК
ВПС

Ход матча

31'
Jukka Halme
(Тикиньо Франсиско)
1:0
39'
 
Воутилайнен Джерри

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн
РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 Коккола ПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК Экенес ИФ 0:3 ХИФК ХИФК 3:0 Клуби-04
ВПС Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС
ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 Коккола ПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС ХИК 1:0 ВПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
ВПС 1:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига
ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:3 ВПС Вейккауслига ХИФК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Юкка Халме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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