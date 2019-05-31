Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
1:0
Перерыв
Стадион: Telia 5G-areena
ВПС
1:0
31' ГолJukka Halme
39' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Elsaid Maher
-
25 Foday Manneh
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Momodou SarrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Mika Kaarre
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
Ход матча
31'
1:0
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн
ВПС Последние 20 матчей: +5 =6 -9Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
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