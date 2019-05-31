Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
РоПС
0:0
Перерыв

Стадион:
ХИК
0'
32' Желтая карточка
Риски Рику
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
7
Рахими
Юнесс
8
Льямас
Серхио
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
33
Агналдо
Жуниор
23
Niklas
Jokelainen
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
5
О`Шоунесси
Даниэль
3
Тойвомяки
Ханри
8
Рафинья
14
Дальстрем
Себастьян
22
Кайринен
Каан
9
Риски
Рику
20
Тарасов
Иван
7
Eetu
Vertainen
24
Лаппалайнен
Ласси
РоПС
ХИК

Ход матча

32'
 
Риски Рику

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +9 =3 -8
РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС
РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 Коккола ПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС
ХИК Последние 20 матчей: +5 =10 -5
ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК
Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК ХИК 2:1 Интер Турку

Последние игры между собой

РоПС: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ХИК 3:0 РоПС Вейккауслига ХИК 2:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:3 РоПС Вейккауслига
ХИК 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ХИК Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Риски Рику получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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