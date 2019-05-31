Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
0:0
Перерыв
Стадион: Кескускенття
ХИК
32' Желтая карточкаРиски Рику
14
Муйнонен
Эту
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
20
Тарасов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
17 Sampo Ala
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тарасов ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ЭлдерсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
32'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +9 =3 -8РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС
ХИК Последние 20 матчей: +5 =10 -5ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК
Последние игры между собой
РоПС: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ХИК 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ХИК Вейккауслига
Загрузка...