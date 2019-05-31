Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Южная Корея (до 20 лет)
2:1
Конец матча
Аргентина (до 20 лет)
0'
1:0
42' Гол
О Сехун
2:0
57' Гол
Чо Ёнук
2:1
88' Гол
Феррейра Кристиан
90'+6
Южная Корея (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет)

Ход матча

42'
О Сехун
1:0
57'
Чо Ёнук
2:0
62'
Ом Вонсан
Чо Ёнук
 
63'
 
Альварес Хулиан
Морено Анибал
65'
 
Гайч Адольфо
Чанкалай Томас
69'
Ким Сеюн
О Сехун
 
79'
 
Де Ла Вега Педро
Барко Эсекьель
83'
Чон Седжин
Ли Ганъин
 
88'
2:1
Феррейра Кристиан

Предыдущие игры

Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +7 =2 -11
ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года)
Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Португалия (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:0 Беларусь (до 20 лет)

Последние игры между собой

Южная Корея (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аргентина (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Чемпионат мира (до 20 лет)
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - О Сехун бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
4% (6)
Ничья
9.3% (14)
Аргентина (до 20 лет)
86.8% (131)
1:2 Аргентина (до 20 лет)
36.4% (55)
0:2 Аргентина (до 20 лет)
22.5% (34)
1:3 Аргентина (до 20 лет)
11.9% (18)
0:1 Аргентина (до 20 лет)
7.9% (12)
1:1 Ничья
6% (9)
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