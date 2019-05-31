Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Южная Корея (до 20 лет)
2:1
Конец матча
Аргентина (до 20 лет)
1:0
42' ГолО Сехун
2:0
57' ГолЧо Ёнук
2:1
88' ГолФеррейра Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чхве ДжунЗащитник
-
3 Ли ДжэикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Ким ХёнуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
-
10 Ли ГанъинПолузащитник
-
18 Чо ЁнукНападающий
-
9 О СехунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Чхве МинсуВратарь
-
12 Пак ЧиминВратарь
-
16 Ким ДжусонЗащитник
-
8 Ли ГюхёкЗащитник
-
17 Ли СанджунЗащитник
-
14 Пак ТхэджунПолузащитник
-
20 Ким СеюнПолузащитник
-
13 Ко ДжэхёнПолузащитник
-
11 Ом ВонсанНападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вера ФаустоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Humberto Grondona
Ход матча
42'
1:0
57'
2:0
83'
88'
Предыдущие игры
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +7 =2 -11ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года)
Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Португалия (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:0 Беларусь (до 20 лет)
Последние игры между собой
Южная Корея (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аргентина (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|Южная Корея (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Португалия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|ЮАР (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Южная Корея (до 20 лет)
4% (6)
Ничья
9.3% (14)
Аргентина (до 20 лет)
86.8% (131)
1:2 Аргентина (до 20 лет)
36.4% (55)
0:2 Аргентина (до 20 лет)
22.5% (34)
1:3 Аргентина (до 20 лет)
11.9% (18)
0:1 Аргентина (до 20 лет)
7.9% (12)
1:1 Ничья
6% (9)
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