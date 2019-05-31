Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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ЮАР (до 20 лет)
1:1
Конец матча
Португалия (до 20 лет)
0'
0:1
19' Гол
Леау Рафаэл
1:1
53' Пенальти
Моньян Джеймс
90'+7
ЮАР (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет)

Ход матча

19'
0:1
Леау Рафаэл
53'
Моньян Джеймс
1:1
54'
 
Моура Франсишку
Винагре Рубен
65'
Блом Нджабуло
Апполлис Осуин
 
68'
 
Корреа Педру
Сантуш Нуну VIII
76'
Ханий Музомул
Лешаела Такгало
 
83'
 
Нету Педру
Жота Серран

Предыдущие игры

ЮАР (до 20 лет) Последние 19 матчей: +5 =4 -10
ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) 1:0 Burundi U20 ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Niger U20 1:1 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Гвинея (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Судан (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Камерун (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 4:0 ЮАР (до 20 лет) Uae - U20 2:2 ЮАР (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Португалия (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет) 2:1 Иран (до 20 лет) Коста-Рика (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Чехия до 20 Португалия (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Сенегал (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Англия (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Леау Рафаэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч ЮАР (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет)
2% (3)
Ничья
5.3% (8)
Португалия (до 20 лет)
92.7% (140)
0:2 Португалия (до 20 лет)
31.8% (48)
1:2 Португалия (до 20 лет)
25.8% (39)
1:3 Португалия (до 20 лет)
13.2% (20)
0:1 Португалия (до 20 лет)
12.6% (19)
0:3 Португалия (до 20 лет)
6.6% (10)
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