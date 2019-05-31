Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
ЮАР (до 20 лет)
1:1
Конец матча
Португалия (до 20 лет)
0:1
19' ГолЛеау Рафаэл
1:1
53' ПенальтиМоньян Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бааджис ГленВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Феуа ЛавайоНападающий
-
18 Тетани ЛеоНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
-
10 Луиш МигелПолузащитник
-
19 Корреа ПедруНападающий
-
18 Нету ПедруНападающий
-
11 Джу МесакеНападающий
-
Главный тренер: Helio Sousa
Ход матча
19'
0:1
53'
1:1
Предыдущие игры
ЮАР (до 20 лет) Последние 19 матчей: +5 =4 -10ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) 1:0 Burundi U20 ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Niger U20 1:1 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Гвинея (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Судан (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Камерун (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 4:0 ЮАР (до 20 лет) Uae - U20 2:2 ЮАР (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =1 -6Португалия (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет) 2:1 Иран (до 20 лет) Коста-Рика (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Чехия до 20 Португалия (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Сенегал (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Англия (до 20 лет)
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|Южная Корея (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Португалия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|ЮАР (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
ЮАР (до 20 лет)
2% (3)
Ничья
5.3% (8)
Португалия (до 20 лет)
92.7% (140)
0:2 Португалия (до 20 лет)
31.8% (48)
1:2 Португалия (до 20 лет)
25.8% (39)
1:3 Португалия (до 20 лет)
13.2% (20)
0:1 Португалия (до 20 лет)
12.6% (19)
0:3 Португалия (до 20 лет)
6.6% (10)
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