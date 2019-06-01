США: МЛС 2019

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Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
45' Желтая карточка
Мур Дрю
1:0
84' Пенальти
Монтеро Фреди
1:1
90' Гол
Nick DeLeon
90'+6
16
Maxime
Crepeau
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
13
Derek
Cornelius
23
Саттер
Скотт
31
Russell
Teibert
6
Эрисе
Йон
4
Хван
Ин-Беом
53
Аднан
Али
7
Венуто
12
Монтеро
Фреди
16
Вестберг
Квентин
26
Симан
Лоран
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
22
Richie
Laryea
8
Дельгадо
Марко
27
Liam
Fraser
2
Морроу
Джастин
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Джози
91
Бойд
Терренс
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Торонто
3-4-1-2

Ход матча

32'
 
Завалета Эрик
Мавинга Крис
45'
 
Мур Дрю
50'
 
Nick DeLeon
Richie Laryea
62'
Рейна Йорди
Венуто
 
70'
Фелипе Мартинс
Russell Teibert
 
76'
 
Хэмилтон Джордан
Бойд Терренс
84'
Монтеро Фреди
1:0
90'
1:1
Nick DeLeon
(Дельгадо Марко)
90'
Victor II
Хван Ин-Беом
 

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС
Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 16 7 5 4 22 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
3. Монреаль Импакт 16 7 3 6 19 - 24 24
4. Атланта Юнайтед 14 7 2 5 17 - 11 23
5. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
8. Чикаго Файр 15 4 6 5 24 - 21 18
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 14 6 1 7 21 - 23 19
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Мур Дрю получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Торонто делает замену. Мавинга Крис уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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