США: МЛС 2019
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
Торонто
45' Желтая карточкаМур Дрю
1:0
84' ПенальтиМонтеро Фреди
1:1
90' ГолNick DeLeon
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
23
Саттер
Скотт
53
Аднан
Али
7
Венуто
26
Симан
Лоран
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
27
Liam
Fraser
91
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
-
23 Саттер СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Аднан АлиПолузащитник
-
7 ВенутоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
-
46 Brett LevisПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
-
-
-
94 Victor II
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
45'
62'
84'
1:0
90'
1:1
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто Последние 20 матчей: +7 =3 -10Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|3.
|Монреаль Импакт
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|2
|5
|17 - 11
|23
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|8.
|Чикаго Файр
|15
|4
|6
|5
|24 - 21
|18
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|14
|6
|1
|7
|21 - 23
|19
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
Загрузка...