Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Фули
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Юесиушан
Хэбей Форчун
0:1
30' ГолХан Жэнь
45' Желтая карточкаЧендун Чжан
45' Желтая карточкаMiao Tang II
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Tixiang
Li
11
Хайфэн
Дин
10
Саба
Диа
30
Peng
Wang
28
Чендун
Чжан
23
Хан
Жэнь
26
Wenjun
Jiang
11
Чжипэн
Цзян
38
Wei
Zhang
15
Qiuming
Wang
10
Marcao
V
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Tixiang LiЗащитник
-
11 Хайфэн ДинЗащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
-
25 Feng Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
26 Wenjun JiangЗащитник
-
11 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
38 Wei ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
27 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Shiwei Che
-
30 Yaxiong Bao
-
13 Lin Cui
-
Главный тренер: Feng Xie
Ход матча
30'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун Последние 20 матчей: +5 =3 -12Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 2:0 Хэбей Форчун
Чуньцинь Лифан 1:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:1 Пекин Женьхе Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэбей Форчун Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:2 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 4:4 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хэбей Форчун: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|11
|10
|0
|1
|23 - 5
|30
|2.
|Шанхай СИПГ
|11
|9
|1
|1
|22 - 9
|28
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|5.
|Цзянсу Сунин
|0:0
|12
|5
|3
|4
|23 - 19
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 17
|17
|7.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|8.
|Ухань Чжоэр
|1:0
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|9.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|10.
|Далянь Ифан
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Хэнань Цзянье
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Шеньчжень
|0:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|13.
|Хэбей Форчун
|1:0
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|14.
|Пекин Женьхе
|1:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|15.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 21
|9
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|0:1
|12
|1
|4
|7
|13 - 22
|7
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