Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Фули
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Хэбей Форчун
0'
0:1
30' Гол
Хан Жэнь
45' Желтая карточка
Чендун Чжан
45' Желтая карточка
Miao Tang II
50'
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Tixiang
Li
11
Хайфэн
Дин
10
Саба
Диа
30
Peng
Wang
6
Yunlong
Fan
8
Дембеле
Мусса
7
Захави
Эран
1
Xiaofeng
Geng
2
Junzhe
Zhang
28
Чендун
Чжан
23
Хан
Жэнь
26
Wenjun
Jiang
11
Чжипэн
Цзян
38
Wei
Zhang
14
Маскерано
Хавьер
15
Qiuming
Wang
16
Эль-Кааби
Аюб
10
Marcao
V
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Хэбей Форчун
5-4-1

Ход матча

9'
 
Сюшэн Дун
Wei Zhang
30'
0:1
Хан Жэнь
(Чжипэн Цзян)
45'
 
Чендун Чжан
45'
Miao Tang II
 
46'
Lin Lu
Peng Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 2:0 Хэбей Форчун
Чуньцинь Лифан 1:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:1 Пекин Женьхе Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэбей Форчун Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:2 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 4:4 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хэбей Форчун: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэбей Форчун Суперлига
Хэбей Форчун 1:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 3:0 Хэбей Форчун Кубок Хэбей Форчун 0:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэбей Форчун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 11 10 0 1 23 - 5 30
2. Шанхай СИПГ 11 9 1 1 22 - 9 28
3. Гуанчжоу Эвергранд 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Шаньдун Лунэн 0:0 12 6 3 3 21 - 12 21
5. Цзянсу Сунин 0:0 12 5 3 4 23 - 19 18
6. Чуньцинь Лифан 0:0 12 4 5 3 15 - 17 17
7. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 17 - 17 15
8. Ухань Чжоэр 1:0 11 4 2 5 12 - 15 14
9. Гуанчжоу Фули 0:1 12 4 2 6 20 - 26 14
10. Далянь Ифан 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Хэнань Цзянье 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Шеньчжень 0:1 12 3 2 7 12 - 19 11
13. Хэбей Форчун 1:0 12 3 2 7 12 - 19 11
14. Пекин Женьхе 1:0 12 3 2 7 11 - 20 11
15. Шанхай Шэньхуа 0:0 12 2 3 7 15 - 21 9
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 0:1 12 1 4 7 13 - 22 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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