Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1270
Конгсвингер
0'
41' Желтая карточка
Simon Marklund
43' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
0:1
61' Пенальти
Adem Gueven
71' Желтая карточка
Боянг Сулайман
0:2
85' Гол
Adem Gueven
1:2
90' Гол
Хейккиля Тапио
90'+9
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
16
Хейккиля
Тапио
14
Akinsola
Akinyemi
17
Ingvald
Halgunset
6
Christian
Landu
Landu
15
Vegard
Oestraat
Erlien
4
Axel
Kryger
7
Simon
Colina
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Christian
Roeer
3
Скагестад
Эдвард
25
Боянг
Сулайман
23
Martin
Tangen
Vinjor
16
Harald
Holter
8
Dong-Wan
Gang
46
Sander
Roed
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
Санднес
4-1-4-1
Конгсвингер
4-3-3

Ход матча

41'
 
Simon Marklund
43'
Хейккиля Тапио
 
46'
 
Яласто Вилле
Fredrik Mani Paalerud
61'
0:1
Adem Gueven
63'
Лаасконен Йоханнес
Simon Colina
 
69'
Bjoernar Holmvik
Daniel Edvardsen
 
71'
 
Боянг Сулайман
82'
 
Marlinho
Simon Marklund
85'
0:2
Adem Gueven
90'
Adrian Berntsen
Vegard Oestraat Erlien
 
90'
 
Ludvig Langrekken
Adem Gueven
90'
Хейккиля Тапио
(Ingvald Halgunset)
1:2

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд
Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден
Конгсвингер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален
Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Санднес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Конгсвингер 6:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион
Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Саннефьёрд 9 6 3 0 19 - 11 21
3. Конгсвингер 10 5 3 2 10 - 7 18
4. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
5. КФУМ 9 5 1 3 17 - 12 16
6. Рёуфосс 9 5 1 3 13 - 13 16
7. Улленсакер-Киса 9 4 2 3 18 - 10 14
8. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
9. Хам-Кам 9 3 3 3 8 - 8 12
10. Ерв 8 2 4 2 9 - 11 10
11. Нест-Сотра 9 3 1 5 8 - 8 10
12. Скейд 9 2 3 4 11 - 12 9
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 9 1 1 7 7 - 16 4
15. Стрёммен 9 0 4 5 5 - 13 4
16. Тромсдален 8 0 1 7 8 - 29 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Simon Marklund получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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