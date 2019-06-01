Норвегия: Первый дивизион 2019
Санднес
1:2
Конец матча
Стадион: Санднес Зрители: 1270
Конгсвингер
41' Желтая карточкаSimon Marklund
43' Желтая карточкаХейккиля Тапио
0:1
61' ПенальтиAdem Gueven
71' Желтая карточкаБоянг Сулайман
0:2
85' ГолAdem Gueven
1:2
90' ГолХейккиля Тапио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Sander RoedНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 MarlinhoНападающий
-
-
18 Iman Mafi
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
41'
43'
61'
0:1
71'
85'
0:2
90'
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд
Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден
Конгсвингер Последние 20 матчей: +8 =5 -7Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален
Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Санднес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Саннефьёрд
|9
|6
|3
|0
|19 - 11
|21
|3.
|Конгсвингер
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|4.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|КФУМ
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Рёуфосс
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|7.
|Улленсакер-Киса
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|8.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|9.
|Хам-Кам
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|Ерв
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Нест-Сотра
|9
|3
|1
|5
|8 - 8
|10
|12.
|Скейд
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Нутодден
|9
|1
|1
|7
|7 - 16
|4
|15.
|Стрёммен
|9
|0
|4
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Тромсдален
|8
|0
|1
|7
|8 - 29
|1
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