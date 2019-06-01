Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
1:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
72' Желтая карточка
Pavle Vagic
78' Желтая карточка
Joel Nilsson
82' Желтая карточка
Max Watson
1:0
88' Гол
Карлссон Отар
90' Желтая карточка
Fabio VI
90'+5
13
Carljohan
Eriksson
I
3
Amer
Eriksson-Ibragic
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
8
Bubacarr
Jobe
6
Pavle
Vagic
16
Jacob
Bergstroem
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
22
Ткалчич
Никола
3
Tom
Siwe
19
Яллоу
Александр
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
11
Кваква
Энок
18
Jetmir
Haliti
17
Daryl
Smylie
25
Edin
Hamidovic
Мьельбю
4-4-1-1
Йёнчёпинг
3-5-2

Ход матча

36'
 
Орлов Якоб
Edin Hamidovic
61'
Эйольфссон Гисли
David Loefquist
 
72'
Pavle Vagic
 
78'
Joel Nilsson
 
79'
Карлссон Отар
Bubacarr Jobe
 
82'
Max Watson
 
88'
Карлссон Отар
(Jacob Bergstroem)
1:0
90'
Jesper Gustavsson
Pavle Vagic
 
90'
 
Fabio VI

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю
Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Йёнчёпинг 2:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Мьельбю 0:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:3 Мьельбю Суперэттан
Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 10 8 2 0 21 - 6 26
2. Мьельбю 11 8 0 3 15 - 9 24
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 10 5 2 3 13 - 7 17
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Дегерфорс 11 4 2 5 15 - 16 14
7. Далкурд 11 4 2 5 12 - 17 14
8. ГАИС 10 3 4 3 9 - 12 13
9. Фрей 11 3 4 4 13 - 20 13
10. Эргрюте ФФ 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Вестерос СК 11 2 6 3 9 - 10 12
12. Треллеборг 10 2 5 3 13 - 14 11
13. Хальмстад 11 3 2 6 10 - 13 11
14. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
15. Эстер 10 1 5 4 6 - 10 8
16. Броммапойкарна 10 2 1 7 11 - 17 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Йёнчёпинг делает замену. Edin Hamidovic уходит с поля, а Орлов Якоб выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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