Швеция: Суперэттан 2019
72' Желтая карточкаPavle Vagic
78' Желтая карточкаJoel Nilsson
82' Желтая карточкаMax Watson
1:0
88' ГолКарлссон Отар
90' Желтая карточкаFabio VI
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
10 Орлов ЯкобНападающий
-
-
16 Fabio VI
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
72'
78'
82'
88'
90'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю
Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|Мьельбю
|11
|8
|0
|3
|15 - 9
|24
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Дегерфорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|7.
|Далкурд
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|8.
|ГАИС
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|9.
|Фрей
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|10.
|Эргрюте ФФ
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Вестерос СК
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Треллеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|13.
|Хальмстад
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|14.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|15.
|Эстер
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Броммапойкарна
|10
|2
|1
|7
|11 - 17
|7
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