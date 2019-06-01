Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:2
Конец матча
Стадион: Студентернас Зрители: 5663
Юргорден
0:1
17' ГолРинг Джонатан
39' Желтая карточкаNiklas Thor
50' Желтая карточкаСисей Кебба
52' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
0:2
88' ГолБеркрот Никлас
30
Альвбоге
Йон
17
Adam
Staahl
- Основной состав
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
-
20 Sherko FaiqiНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Adam Wiberg
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
17'
39'
50'
52'
88'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +6 =3 -11Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус
Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +11 =4 -5Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК
Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус
Последние игры между собой
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Юргорден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|8.
|Норрчёпинг
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|12.
|Кальмар
|0:0
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Сундсвалль
|1:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|14.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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