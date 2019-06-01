Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5663
Юргорден
0'
0:1
17' Гол
Ринг Джонатан
39' Желтая карточка
Niklas Thor
50' Желтая карточка
Сисей Кебба
52' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
0:2
88' Гол
Беркрот Никлас
90'+5
30
Альвбоге
Йон
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
18
Арвидссон
Йеспер
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
15
Лундхольм
Сэм
26
Mohammed
Saeid
17
Adam
Staahl
23
Филип
Хагланд
12
Бротвейт
Пер
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
5
Кёкк
Эллиот
10
Айдаревич
Астрит
77
Mohamed
Turay
11
Ринг
Джонатан
Сириус
4-2-3-1
Юргорден
3-4-3

Ход матча

17'
0:1
Ринг Джонатан
(Карлстрём Йеспер)
39'
Niklas Thor
 
50'
Сисей Кебба
 
52'
 
Карлстрём Йеспер
60'
 
Беркрот Никлас
Айдаревич Астрит
70'
Ian Sirelius
Андерссон Элиас
 
70'
Jonas Lindberg
Karl Larsson
 
75'
 
Adam Wiberg
Mohamed Turay
83'
Isak Braaholm
Лундхольм Сэм
 
88'
0:2
Беркрот Никлас
89'
 
Aslak Fonn Witry
Ринг Джонатан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус
Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК
Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус

Последние игры между собой

Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Юргорден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан
Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 12 8 3 1 24 - 9 27
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 11 5 4 2 20 - 14 19
7. Эльфсборг 11 4 4 3 16 - 17 16
8. Норрчёпинг 11 3 6 2 16 - 15 15
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
11. Эстерсунд 0:1 12 3 4 5 12 - 18 13
12. Кальмар 0:0 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Сундсвалль 1:0 13 3 3 7 15 - 19 12
14. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
15. Фалькенберг 0:0 12 1 4 7 9 - 21 7
16. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Niklas Thor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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