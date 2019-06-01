Швеция: Суперэттан 2019
60' Желтая карточкаSimon Alexandersson
90' Желтая карточкаNicklas Savolainen
17
Jasin
Khayat
11
Сисей
Йозеф
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю
Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте
Далкурд Последние 20 матчей: +8 =2 -10Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд
Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|Мьельбю
|11
|8
|0
|3
|15 - 9
|24
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Дегерфорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|7.
|Далкурд
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|8.
|ГАИС
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|9.
|Фрей
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|10.
|Эргрюте ФФ
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Вестерос СК
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Треллеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|13.
|Хальмстад
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|14.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|15.
|Эстер
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Броммапойкарна
|10
|2
|1
|7
|11 - 17
|7
Загрузка...