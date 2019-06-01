Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
0:0
Конец матча
Далкурд
0'
60' Желтая карточка
Simon Alexandersson
90' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
90'+6
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
15
Nino
Osmanagic
17
Jasin
Khayat
8
Nicklas
Savolainen
2
Abbas
Mohamad
13
Robin
Stroemberg
10
Abdelrahman
Saidi
12
Richard
Yarsuvat
14
Рексхепи
Дардан
1
Андерссон
Андреас
6
Robin
Tranberg
16
Торбьорнссон
Маркус
33
Irfan
Jasarevic
11
Сисей
Йозеф
7
Лаван
Равез
24
Besard
Sabovic
80
Арин
Франк
25
Malkolm
Moenza
10
Ahmed
Awad
9
Simon
Alexandersson
Норрбю
4-4-2
Далкурд
3-5-2

Ход матча

56'
 
Диллан Исмаил
Irfan Jasarevic
60'
 
Simon Alexandersson
61'
Jesper Brandt
Robin Stroemberg
 
61'
Dijan Vukojevic
Рексхепи Дардан
 
79'
 
Alexander Ekblad
Robin Tranberg
84'
 
Kerfala Cissoko
Арин Франк
90'
Nicklas Savolainen
 
90'
Jonathan Azulay
Abdelrahman Saidi
 

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю
Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте
Далкурд Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд
Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю 0:3 Далкурд Суперэттан Далкурд 4:1 Норрбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 10 8 2 0 21 - 6 26
2. Мьельбю 11 8 0 3 15 - 9 24
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 10 5 2 3 13 - 7 17
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Дегерфорс 11 4 2 5 15 - 16 14
7. Далкурд 11 4 2 5 12 - 17 14
8. ГАИС 10 3 4 3 9 - 12 13
9. Фрей 11 3 4 4 13 - 20 13
10. Эргрюте ФФ 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Вестерос СК 11 2 6 3 9 - 10 12
12. Треллеборг 10 2 5 3 13 - 14 11
13. Хальмстад 11 3 2 6 10 - 13 11
14. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
15. Эстер 10 1 5 4 6 - 10 8
16. Броммапойкарна 10 2 1 7 11 - 17 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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