Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Хальмстад
0:0
Конец матча
Вестерос СК
0'
18' Желтая карточка
Edvin Kurtulus
22' Желтая карточка
Jonas Hellgren
76' Желтая карточка
Sean Sabetkar
90'+5
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
14
Jonathan
Svedberg
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
11
Karim
Sadat
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
6
Simon
Johansson
16
Boris
Ljevar
8
Jonas
Hellgren
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
14
Спэн
Брайан
Хальмстад
4-4-2
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

18'
Edvin Kurtulus
 
22'
 
Jonas Hellgren
63'
 
Douglas Karlberg
Filip Tronet
70'
Pontus Silfver
Thomas Boakye
 
76'
 
Sean Sabetkar
79'
 
Emil Skogh
Спэн Брайан
88'
Alexander Johansson
Rasmus Wiedesheim-Paul
 
90'
 
Ravy Tsouka Dozi
Simon Johansson

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад
Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад
Вестерос СК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК
Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК 2:2 Хальмстад Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 10 8 2 0 21 - 6 26
2. Мьельбю 11 8 0 3 15 - 9 24
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 10 5 2 3 13 - 7 17
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Дегерфорс 11 4 2 5 15 - 16 14
7. Далкурд 11 4 2 5 12 - 17 14
8. ГАИС 10 3 4 3 9 - 12 13
9. Фрей 11 3 4 4 13 - 20 13
10. Эргрюте ФФ 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Вестерос СК 11 2 6 3 9 - 10 12
12. Треллеборг 10 2 5 3 13 - 14 11
13. Хальмстад 11 3 2 6 10 - 13 11
14. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
15. Эстер 10 1 5 4 6 - 10 8
16. Броммапойкарна 10 2 1 7 11 - 17 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Jonas Hellgren получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Edvin Kurtulus получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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