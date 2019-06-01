Швеция: Суперэттан 2019
Хальмстад
0:0
Конец матча
Вестерос СК
18' Желтая карточкаEdvin Kurtulus
22' Желтая карточкаJonas Hellgren
76' Желтая карточкаSean Sabetkar
11
Karim
Sadat
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Karim SadatНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
21 Emil SkoghНападающий
-
-
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад
Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад
Вестерос СК Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК
Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|Мьельбю
|11
|8
|0
|3
|15 - 9
|24
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Дегерфорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|7.
|Далкурд
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|8.
|ГАИС
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|9.
|Фрей
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|10.
|Эргрюте ФФ
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Вестерос СК
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Треллеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|13.
|Хальмстад
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|14.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|15.
|Эстер
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Броммапойкарна
|10
|2
|1
|7
|11 - 17
|7
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