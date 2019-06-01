Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Ямткрафт Арена
Сундсвалль
0:1
37' ГолЭрикссон Тобиас
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
23
Maic
Sema
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Кпозо ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Ход матча
37'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =7 -6Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен
Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =5 -12Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль
Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Сундсвалль: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 4:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 5:0 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:0 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 2:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|8.
|Норрчёпинг
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|12.
|Кальмар
|0:0
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Сундсвалль
|1:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|14.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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