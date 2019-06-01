Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Сундсвалль
0'
0:1
37' Гол
Эрикссон Тобиас
54'
1
Кейта
Али
II
17
Эдвардс
Кертис
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
22
Колкетт
Чарли
15
Моррисон
Равел
3
Теки
Тесфальдет
10
Айеш
Хосам
99
Исламович
Дино
28
Marco
Weymans
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
3
Мюрестам
Давид
22
Jonathan
Tamimi
6
Juanjo
Ciercoles
11
Эрикссон
Тобиас
2
Конате
Па
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
30
Peter
Wilson
II
Эстерсунд
4-3-3
Сундсвалль
3-4-3

Ход матча

37'
0:1
Эрикссон Тобиас
(Конате Па)
52'
Геро Альхаджи
Колкетт Чарли
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен
Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль
Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Сундсвалль: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 2:3 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи
Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 4:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 5:0 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:0 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 2:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 12 8 3 1 24 - 9 27
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 11 5 4 2 20 - 14 19
7. Эльфсборг 11 4 4 3 16 - 17 16
8. Норрчёпинг 11 3 6 2 16 - 15 15
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
11. Эстерсунд 0:1 12 3 4 5 12 - 18 13
12. Кальмар 0:0 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Сундсвалль 1:0 13 3 3 7 15 - 19 12
14. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
15. Фалькенберг 0:0 12 1 4 7 9 - 21 7
16. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Эрикссон Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...