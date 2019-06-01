Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Кальмар
28' Желтая карточкаЮханссон Карл II
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
93
Rafinha
I
18
Эйд
Махмуд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
-
19 Mergim Laci
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эйд МахмудНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 EmaxwellНападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
28'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =5 -12Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг
Кальмар Последние 20 матчей: +9 =7 -4Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг
Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|8.
|Норрчёпинг
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|12.
|Кальмар
|0:0
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Сундсвалль
|1:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|14.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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