Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Кальмар
0'
28' Желтая карточка
Юханссон Карл II
56'
1
Johan
Brattberg
10
Karl
Soederstroem
4
Юханссон
Карл
II
14
Карлссон
Пер
I
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
9
Nsima
Peter
17
Edi
Sylisufaj
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
5
Агардиус
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
93
Rafinha
I
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
39
Isak
Magnusson
18
Эйд
Махмуд
31
Nils
Froeling
Фалькенберг
5-3-1-1
Кальмар
3-5-2

Ход матча

28'
Юханссон Карл II
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг
Кальмар Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг
Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Кальмар 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 3:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Кальмар 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 12 8 3 1 24 - 9 27
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 11 5 4 2 20 - 14 19
7. Эльфсборг 11 4 4 3 16 - 17 16
8. Норрчёпинг 11 3 6 2 16 - 15 15
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
11. Эстерсунд 0:1 12 3 4 5 12 - 18 13
12. Кальмар 0:0 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Сундсвалль 1:0 13 3 3 7 15 - 19 12
14. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
15. Фалькенберг 0:0 12 1 4 7 9 - 21 7
16. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Юханссон Карл II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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