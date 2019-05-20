Лига чемпионов 2018-2019

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс
Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль
Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
1/8 финала
4 Тоттенхэм
0 Боруссия Д
2 Шальке 04
10 Манчестер Сити
5 Аякс
3 Реал Мадрид
2 Атлетико М
3 Ювентус
3 Манчестер Юнайтед
3 ПСЖ
1 Лион
5 Барселона
3 Ливерпуль
1 Бавария
3 Рома
4 Порту
1/4 финала
4 Тоттенхэм
4 Манчестер Сити
3 Аякс
2 Ювентус
0 Манчестер Юнайтед
4 Барселона
6 Ливерпуль
1 Порту
1/2 финала
3 Тоттенхэм
3 Аякс
3 Барселона
4 Ливерпуль
Финал
0 Тоттенхэм
0 Ливерпуль
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 01.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
    Тоттенхэм
    11% (11)
    Ничья
    7% (7)
    Ливерпуль
    82% (82)
    1:2 Ливерпуль
    51% (51)
    1:3 Ливерпуль
    10% (10)
    2:1 Тоттенхэм
    7% (7)
    1:1 Ничья
    6% (6)
    2:3 Ливерпуль
    6% (6)
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