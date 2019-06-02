Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Байя
1:0
Конец матча
Гремио
0'
54' Желтая карточка
Джеромел Педро
1:0
55' Пенальти
Фернандао
61' Желтая карточка
Juninho Capixaba
87' Желтая карточка
Artur Guimaraes
90'+5
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
6
Moises
VII
17
Elton
I
26
Gregore
18
Douglas
Gomes
7
Jose
Elber
20
Фернандао
98
Artur
Guimaraes
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
38
Tonhao
29
Juninho
Capixaba
16
Thaciano
5
Мичел
Феррейра
20
Монтойя
Вальтер
21
Jean
Pyerre
25
Пепе
Кеплер
10
Визеу
Фелипе
Байя
4-3-3
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

54'
 
Джеромел Педро
55'
Фернандао
1:0
61'
 
Juninho Capixaba
63'
Артур IV
Jose Elber
 
64'
 
Андре Филипе
Визеу Фелипе
64'
 
Тарделли Диего
Монтойя Вальтер
71'
Рамирес Сантос
Фернандао
 
79'
Flavio IX
Elton I
 
79'
 
Patrick Ferreira
Juninho Capixaba
87'
Artur Guimaraes
 

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио
Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Байя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Гремио: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Гремио 2:2 Байя Серия A Байя 0:2 Гремио Серия A Байя 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Байя Серия A
Гремио 2:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
3. Байя 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Сан-Паулу 6 3 2 1 6 - 3 11
7. Сантос 6 3 2 1 7 - 6 11
8. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Сеара 6 3 0 3 10 - 7 9
10. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
11. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 9 - 9 7
13. Шапекоэнсе 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Флуминенсе 6 2 0 4 12 - 12 6
16. Крузейро 6 2 0 4 7 - 13 6
17. Алагоано 6 1 3 2 2 - 7 6
18. Гремио 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Аваи 6 0 3 3 4 - 7 3
20. Васко да Гама 6 0 3 3 5 - 12 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...