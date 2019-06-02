Бразилия: Серия A 2019
54' Желтая карточкаДжеромел Педро
1:0
55' ПенальтиФернандао
61' Желтая карточкаJuninho Capixaba
87' Желтая карточкаArtur Guimaraes
14
Эрнандо
17
Elton
I
26
Gregore
20
Фернандао
38
Tonhao
16
Thaciano
21
Jean
Pyerre
25
Пепе
Кеплер
10
Визеу
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
4 ЖаксонЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
-
77 Артур IVНападающий
-
-
27 Shaylon
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеПолузащитник
-
-
24 Brenno
-
-
15 Vico
-
-
Ход матча
54'
55'
1:0
61'
63'
87'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +12 =3 -5Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио
Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Байя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Гремио: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|3.
|Байя
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Сеара
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|10.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|11.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Шапекоэнсе
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|0
|4
|12 - 12
|6
|16.
|Крузейро
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|17.
|Алагоано
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|18.
|Гремио
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Аваи
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Васко да Гама
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
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