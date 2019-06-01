США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
 
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Стадион:
Орландо Сити
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
2
Кабрера
Виктор
5
Диалло
Закария
3
Ловиц
Дэниел
32
Азира
Майкл
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
19
Omar
Browne
11
Anthony
Jackson-Hamel
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
44
Моутинью
Жоау
8
Jhegson
Mendez
7
Cristian
Higuita
4
Джонсон
Уилл
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
Монреаль Импакт
4-3-3
Орландо Сити
4-3-3

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт
Орландо Сити Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 16 7 5 4 22 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
3. Монреаль Импакт 16 7 3 6 19 - 24 24
4. Атланта Юнайтед 14 7 2 5 17 - 11 23
5. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
8. Чикаго Файр 15 4 6 5 24 - 21 18
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 14 6 1 7 21 - 23 19
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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