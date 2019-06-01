США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
Позже
Стадион: Сапуто
Орландо Сити
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
32
Азира
Майкл
19
Omar
Browne
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Omar BrowneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
13 Ken Krolicki
-
28 Shamit Shome
-
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
10 Josue ColmanНападающий
-
19 Benji Michel
-
27 Kamal Miller
-
Главный тренер: James O'Connor
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт
Орландо Сити Последние 20 матчей: +5 =4 -11Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|3.
|Монреаль Импакт
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|2
|5
|17 - 11
|23
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|8.
|Чикаго Файр
|15
|4
|6
|5
|24 - 21
|18
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|14
|6
|1
|7
|21 - 23
|19
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
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