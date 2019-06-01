Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
2:0
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
40' Гол
Габриэл Барбоза
2:0
68' Гол
Габриэл Барбоза
73' Желтая карточка
Leo Duarte
90'+4
1
Алвес
Диего
21
Para
I
43
Leo
Duarte
3
Кайо
Родриго
13
Трауко
Мигель
5
Виллиан
Арао
8
Куэльяр
Густаво
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
1
Марсело
Бук
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
6
Bruno
Melo
20
Ромариньо
Рикардо
5
Paulo
Roberto
IV
55
Juninho
V
17
Марсиньо
Силва
97
Андре
21
Kieza
Фламенго
4-2-3-1
Форталеза
4-4-2

Ход матча

40'
Габриэл Барбоза
(Де Арраскаэта Джорджиан)
1:0
59'
 
Osvaldo
Андре
64'
 
Dodô II
Paulo Roberto IV
68'
Габриэл Барбоза
(Де Арраскаэта Джорджиан)
2:0
71'
Витиньо Виктор
Рибейро Эвертон
 
72'
 
Adriano Marlon
Марсиньо Силва
73'
Leo Duarte
 
82'
Беррио Орландо
Диего Рибас
 
87'
Да Мотта Роберт
Куэльяр Густаво
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Botafogo PB 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Botafogo PB Шапекоэнсе 1:3 Форталеза
Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC Tigres FC 2:1 Форталеза Форталеза 4:0 Витория

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Фламенго 1:2 Форталеза Кубок Форталеза 2:1 Фламенго Кубок Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии
Фламенго 0:0 Форталеза Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
3. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
4. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Сан-Паулу 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Сантос 6 3 2 1 7 - 6 11
7. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Байя 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Сеара 6 3 0 3 10 - 7 9
10. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
11. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 9 - 9 7
13. Шапекоэнсе 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Флуминенсе 6 2 0 4 12 - 12 6
16. Крузейро 6 2 0 4 7 - 13 6
17. Алагоано 6 1 3 2 2 - 7 6
18. Гремио 6 1 2 3 8 - 10 5
19. Аваи 6 0 3 3 4 - 7 3
20. Васко да Гама 6 0 3 3 5 - 12 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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