Бразилия: Серия A 2019
1:0
40' ГолГабриэл Барбоза
2:0
68' ГолГабриэл Барбоза
73' Желтая карточкаLeo Duarte
21
Para
I
43
Leo
Duarte
10
Диего
Рибас
13
Gabriel
Dias
55
Juninho
V
97
Андре
21
Kieza
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Para IЗащитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
16 Ronaldo VI
-
6 Rene III
-
-
37 Cesar II
-
17 Hugo Moura
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
97 АндреНападающий
-
21 KiezaНападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
16 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
-
-
2 Tinga I
-
14 Nathan III
-
-
-
10 Dodô II
Ход матча
40'
68'
73'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =4 -7Botafogo PB 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Botafogo PB Шапекоэнсе 1:3 Форталеза
Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC Tigres FC 2:1 Форталеза Форталеза 4:0 Витория
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|3.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|4.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Байя
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Сеара
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|10.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|11.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Шапекоэнсе
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|0
|4
|12 - 12
|6
|16.
|Крузейро
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|17.
|Алагоано
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|18.
|Гремио
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Аваи
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Васко да Гама
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
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