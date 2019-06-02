США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
2:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Ред Булл Арена
Реал Солт-Лейк
15' Желтая карточкаОнуоха Недум
1:0
58' Гол в свои воротаСильва Марсело
2:0
59' ГолРойер Даниэль
26
Паркер
Тим
19
Alex
Muyl
42
Brian
White
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
17
Corey
Baird
25
Луис
Эвертон
13
Nick
Besler
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
-
74 Tom Barlow
-
-
-
-
15 Sean Nealis
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Erik Holt
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
15'
58'
1:0
59'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =3 -7Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =2 -10Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 17
|27
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|4.
|Монреаль Импакт
|17
|7
|3
|7
|19 - 27
|24
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|16
|6
|1
|9
|15 - 22
|19
|8.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|6
|2
|7
|21 - 23
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
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