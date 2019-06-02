США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
2:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
15' Желтая карточка
Онуоха Недум
1:0
58' Гол в свои ворота
Сильва Марсело
2:0
59' Гол
Ройер Даниэль
62'
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
26
Паркер
Тим
3
Тарек
Амро
92
Лоуренс
Кемар
27
Davis
Sean
II
90
Ржатковски
Марк
19
Alex
Muyl
10
Alejandro
Romero
I
77
Ройер
Даниэль
42
Brian
White
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
22
Aaron
Herrera
17
Corey
Baird
25
Луис
Эвертон
13
Nick
Besler
23
Сауседо
Себастьян
7
Саварино
Джефферсон
50
Джонсон
Сэм
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-1-1

Ход матча

15'
 
Онуоха Недум
46'
 
Бекерман Кайл
Nick Besler
58'
Сильва Марсело
1:0
59'
Ройер Даниэль
(Alejandro Romero I)
2:0

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 17 7 6 4 22 - 17 27
2. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
4. Монреаль Импакт 17 7 3 7 19 - 27 24
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
6. Нью-Йорк Сити 0:1 13 4 7 2 16 - 14 19
7. Коламбус Кру 1:0 16 6 1 9 15 - 22 19
8. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 15 6 2 7 21 - 23 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 5 3 6 20 - 24 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Онуоха Недум получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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