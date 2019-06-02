США: МЛС 2019
Коламбус Кру
1:0
Перерыв
Стадион: Мэйпфре
Нью-Йорк Сити
14' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
1:0
28' ПенальтиЗарде Гьяси
34' Желтая карточкаГузман Давид II
23
Стеффен
Зак
22
Гастон
Сауро
18
Robson
XIV
11
Зарде
Гьяси
29
Аккам
Давид
- Основной состав
-
23 Стеффен ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIVНападающий
-
11 Зарде ГьясиНападающий
-
29 Аккам ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
28'
1:0
34'
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =1 -11Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +6 =8 -6Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 17
|27
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|4.
|Монреаль Импакт
|17
|7
|3
|7
|19 - 27
|24
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|16
|6
|1
|9
|15 - 22
|19
|8.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|6
|2
|7
|21 - 23
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
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