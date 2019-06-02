США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
1:0
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
14' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
1:0
28' Пенальти
Зарде Гьяси
34' Желтая карточка
Гузман Давид II
23
Стеффен
Зак
3
Уильямс
Джош
4
Менса
Джонатан
22
Гастон
Сауро
16
Hector
Jimenez
9
Гузман
Давид
II
7
Сантуш
Педру
6
Трапп
Уилл
18
Robson
XIV
11
Зарде
Гьяси
29
Аккам
Давид
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
6
Alexander
Martin
Callens
Asin
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
12
Офори
Эбенезер
2
Ben
Sweat
10
Моралес
Максимильяно
9
Эбер
Араужо
28
Митрицэ
Александру
Коламбус Кру
4-3-3
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Ход матча

14'
 
Моралес Максимильяно
28'
Зарде Гьяси
1:0
34'
Гузман Давид II
 
45'
 
Тажури-Шради Исмаэль
Ben Sweat

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 17 7 6 4 22 - 17 27
2. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
4. Монреаль Импакт 17 7 3 7 19 - 27 24
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
6. Нью-Йорк Сити 0:1 13 4 7 2 16 - 14 19
7. Коламбус Кру 1:0 16 6 1 9 15 - 22 19
8. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 15 6 2 7 21 - 23 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 5 3 6 20 - 24 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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