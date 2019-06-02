США: МЛС 2019
Даллас
Позже
Стадион: Тойота
Сиэтл Саундерс
24
Хеджес
Мэтт
26
John
Nelson
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
16
Alex
Roldan
19
Шипп
Харри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
26 John NelsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
22 Ema Twumasi
-
15 Jacori Hayes
-
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
16 Alex RoldanПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Даллас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 17
|27
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|4.
|Монреаль Импакт
|17
|7
|3
|7
|19 - 27
|24
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|16
|6
|1
|9
|15 - 22
|19
|8.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|6
|2
|7
|21 - 23
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
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