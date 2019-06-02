США: МЛС 2019

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Даллас
 
Позже

Стадион:
Сиэтл Саундерс
1
Гонзалез
Джесси
12
Ryan
Hollingshead
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
26
John
Nelson
8
Акоста
Бриан
7
Груэсо
Карлос
21
Michael
Barrios
23
Thomas
Roberts
14
Dominique
Badji
27
Jesus
Ferreira
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
25
Арреага
Хавьер
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
21
Делем
Жорди
16
Alex
Roldan
7
Рольдан
Кристиан
19
Шипп
Харри
9
Руидиас
Рауль
Даллас
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Даллас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 17 7 6 4 22 - 17 27
2. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
4. Монреаль Импакт 17 7 3 7 19 - 27 24
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
6. Нью-Йорк Сити 0:1 13 4 7 2 16 - 14 19
7. Коламбус Кру 1:0 16 6 1 9 15 - 22 19
8. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 15 6 2 7 21 - 23 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 5 3 6 20 - 24 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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