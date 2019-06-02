США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
 
Позже

Стадион:
Цинциннати
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
26
Cole
Bassett
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
18
Spencer
Richey
92
Пауэлл
Алвас
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
17
Депланье
Матье
15
Allan
Cruz
33
Станко
Калеб
8
Victor
Ulloa
24
Frankie
Amaya
9
Ади
Фанендо
7
Лама
Ролан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Цинциннати
4-4-2

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс
Цинциннати Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати
Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 17 7 6 4 22 - 17 27
2. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
4. Монреаль Импакт 17 7 3 7 19 - 27 24
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
6. Нью-Йорк Сити 0:1 13 4 7 2 16 - 14 19
7. Коламбус Кру 1:0 16 6 1 9 15 - 22 19
8. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 15 6 2 7 21 - 23 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 14 5 3 6 20 - 24 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Колорадо Рэпидс - Цинциннати

    До начала игры, которая состоится 02.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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