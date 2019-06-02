США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
Позже
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Цинциннати
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
26
Cole
Bassett
92
Пауэлл
Алвас
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
15
Allan
Cruz
33
Станко
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Samuel Vines
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
15 Allan CruzПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Yoann Damet
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс
Цинциннати Последние 20 матчей: +6 =4 -10Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати
Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 17
|27
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|4.
|Монреаль Импакт
|17
|7
|3
|7
|19 - 27
|24
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|16
|6
|1
|9
|15 - 22
|19
|8.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|6
|2
|7
|21 - 23
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
Загрузка...