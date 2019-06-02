Китай: Суперлига 2019
Хэнань Цзянье
0:4
Второй тайм: 69'
Стадион: Женжу Ханггай
Гуанчжоу Эвергранд
0:1
9' ГолLiyn Yang
0:2
12' ГолПаулиньо Жозе
18' Желтая карточкаZhuoyi Feng
45' Желтая карточкаЧжи Чжэн
0:3
52' Гол в свои воротаЦао Гу
0:4
62' ГолYihao Zhong
17
Yan
Wu
27
Yao
Lu
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
4
Xuan
Han
18
Guoyuan
Yang
26
Шангуань
Ван
8
Чоу
Тим
32
Dianzuo
Liu
21
Гао
Чжуньи
23
Ji-Su
Park
10
Чжи
Чжэн
16
Бовэнь
Хуан
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
27 Yao LuЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
-
18 Guoyuan YangЗащитник
-
26 Шангуань ВанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
21 Суй ДонглуЗащитник
- Защитник
-
22 Wei LongЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
16 Бовэнь ХуанПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 Имин ЛюЗащитник
-
22 Ши ТанПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
13 Чао ХэПолузащитник
-
33 Yihao Zhong
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
9'
0:1
12'
0:2
18'
45'
52'
0:3
62'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =3 -9Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:0 Гуйчжоу Чжичэн Шанхай Шэньхуа 0:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тэгу Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Санфречче Хиросима 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Пекин Женьхе 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тянцзинь Тэда
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|2:1
|12
|11
|0
|1
|25 - 6
|33
|2.
|Шанхай СИПГ
|12
|10
|1
|1
|24 - 10
|31
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:0
|12
|9
|1
|2
|20 - 8
|28
|4.
|Шаньдун Лунэн
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|5.
|Цзянсу Сунин
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|12
|4
|5
|3
|15 - 17
|17
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|8.
|Гуанчжоу Фули
|12
|4
|3
|5
|22 - 27
|15
|9.
|Ухань Чжоэр
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|10.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:3
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Шеньчжень
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|13.
|Пекин Женьхе
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|14.
|Шанхай Шэньхуа
|12
|2
|3
|7
|15 - 21
|9
|15.
|Хэбей Форчун
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
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