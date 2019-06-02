Китай: Суперлига 2019

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Хэнань Цзянье
0:4
Второй тайм: 69'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:1
9' Гол
Liyn Yang
0:2
12' Гол
Паулиньо Жозе
18' Желтая карточка
Zhuoyi Feng
45' Желтая карточка
Чжи Чжэн
0:3
52' Гол в свои ворота
Цао Гу
0:4
62' Гол
Yihao Zhong
69'
17
Yan
Wu
27
Yao
Lu
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
4
Xuan
Han
18
Guoyuan
Yang
26
Шангуань
Ван
8
Чоу
Тим
6
Zhuoyi
Feng
10
Бассогог
Кристиан
14
Охандза-Зоа
Франк
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
4
Браунинг
Тайас
21
Гао
Чжуньи
23
Ji-Su
Park
8
Паулиньо
Жозе
10
Чжи
Чжэн
16
Бовэнь
Хуан
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
7
Ши-Хао
Вэй
Хэнань Цзянье
5-3-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1

Ход матча

3'
Jinbao Zhong
Guoyuan Yang
 
9'
0:1
Liyn Yang
(Ши-Хао Вэй)
12'
0:2
Паулиньо Жозе
(Ши-Хао Вэй)
18'
Zhuoyi Feng
 
45'
 
Чжи Чжэн
52'
0:3
Цао Гу
54'
 
Yihao Zhong
Бовэнь Хуан
61'
Changjie Du
Охандза-Зоа Франк
 
62'
0:4
Yihao Zhong
(Liyn Yang)
64'
 
Чао Хэ
Чжи Чжэн

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:0 Гуйчжоу Чжичэн Шанхай Шэньхуа 0:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тэгу Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Санфречче Хиросима 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Пекин Женьхе 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тянцзинь Тэда

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 2:1 12 11 0 1 25 - 6 33
2. Шанхай СИПГ 12 10 1 1 24 - 10 31
3. Гуанчжоу Эвергранд 3:0 12 9 1 2 20 - 8 28
4. Шаньдун Лунэн 12 6 3 3 22 - 13 21
5. Цзянсу Сунин 12 5 3 4 24 - 20 18
6. Чуньцинь Лифан 12 4 5 3 15 - 17 17
7. Тянцзинь Тэда 1:2 12 4 3 5 18 - 19 15
8. Гуанчжоу Фули 12 4 3 5 22 - 27 15
9. Ухань Чжоэр 11 4 2 5 13 - 15 14
10. Далянь Ифан 12 3 4 5 14 - 18 13
11. Хэнань Цзянье 0:3 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Шеньчжень 12 3 2 7 12 - 20 11
13. Пекин Женьхе 12 3 2 7 12 - 20 11
14. Шанхай Шэньхуа 12 2 3 7 15 - 21 9
15. Хэбей Форчун 12 2 3 7 13 - 21 9
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 12 1 4 7 13 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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