Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Тунаваллен
Норрчёпинг
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Смит Иан IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг
Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|0:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Хаммарбю
|0:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Норрчёпинг
|0:0
|12
|3
|7
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|Фалькенберг
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
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