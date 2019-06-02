Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Норрчёпинг
0' 4'
1
Ole
Soederberg
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
7
Бобко
Иван
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
10
Ferid
Ali
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
8
Тораринссон
Гудмундур
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
5
Нюман
Кристоффер
11
Ларссон
Джордан
АФК Эскильстуна
3-4-3
Норрчёпинг
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг
Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Кубок Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 12 8 3 1 24 - 9 27
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 0:0 12 6 4 2 14 - 9 22
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 0:0 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Хаммарбю 0:0 12 5 5 2 20 - 14 20
7. Эльфсборг 0:0 12 4 5 3 16 - 17 17
8. Норрчёпинг 0:0 12 3 7 2 16 - 15 16
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Эстерсунд 12 3 5 4 13 - 18 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. АФК Эскильстуна 0:0 12 1 4 7 9 - 21 7
16. Фалькенберг 12 1 4 7 9 - 21 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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