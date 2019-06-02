Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Френдс Арена
Хаммарбю
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
77
Матс
Солхеим
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jack Lahne
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Матс СолхеимЗащитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК
Хаммарбю Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус
Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен ХИК 3:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|0:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Хаммарбю
|0:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Норрчёпинг
|0:0
|12
|3
|7
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|Фалькенберг
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
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