Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Хаммарбю
0' 4'
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
16
Салетрос
Антон
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
20
Элюнусси
Тарик
27
Курчи
Джанлука
2
Сандберг
Симон
77
Матс
Солхеим
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
40
Джурджич
Никола
8
Андерсен
Йеппе
7
Имад
Халили
17
Кьяртанссон
Видар
22
Танкович
Муамер
АИК
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК
АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК
Хаммарбю Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус
Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен ХИК 3:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 АИК Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 12 8 3 1 24 - 9 27
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 0:0 12 6 4 2 14 - 9 22
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 0:0 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Хаммарбю 0:0 12 5 5 2 20 - 14 20
7. Эльфсборг 0:0 12 4 5 3 16 - 17 17
8. Норрчёпинг 0:0 12 3 7 2 16 - 15 16
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Эстерсунд 12 3 5 4 13 - 18 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. АФК Эскильстуна 0:0 12 1 4 7 9 - 21 7
16. Фалькенберг 12 1 4 7 9 - 21 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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