Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Мальмё
0'
11' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
0:1
18' Гол
Розенберг Маркус
37' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
39' Желтая карточка
Вандерсон ду Карму
71'
25
Kalle
Joelsson
7
Рандруп
Андерс
3
Ливерстам
Фредрик
21
Charlie
Weberg
57
Marcus
Holgersson
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
20
Вандерсон
ду
Карму
9
Rasmus
Joensson
99
Бьярнасон
Андри-Рунар
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
20
Инносент
Бонке
6
Левицки
Оскар
4
Сафари
Беранг
32
Бергет
Йо
Инге
8
Траустасон
Арнор
14
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
11
Молинс
Гильермо
9
Розенберг
Маркус
Хельсинборг
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

Ход матча

11'
 
Бергет Йо Инге
18'
0:1
Розенберг Маркус
(Рикс Сёрен)
37'
Абубакари Мохаммед
 
39'
Вандерсон ду Карму
 
66'
 
Брорссон Франц
Бергет Йо Инге

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 14
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё
Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Мальмё: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 12 7 3 2 16 - 9 24
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
7. Норрчёпинг 12 4 6 2 18 - 15 18
8. Эльфсборг 12 4 5 3 16 - 17 17
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Эстерсунд 12 3 5 4 13 - 18 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 0:1 12 2 4 6 12 - 19 10
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. Фалькенберг 12 1 4 7 9 - 21 7
16. АФК Эскильстуна 12 1 3 8 9 - 23 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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