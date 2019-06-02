Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Мальмё
11' Желтая карточкаБергет Йо Инге
0:1
18' ГолРозенберг Маркус
37' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
39' Желтая карточкаВандерсон ду Карму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Noel Mbo
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
11'
18'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 14
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё
Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Мальмё: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|7.
|Норрчёпинг
|12
|4
|6
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Эльфсборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|0:1
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|Фалькенберг
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
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