Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Савон Саномат Ареена
СЯК Сейнайоки
0:1
40' ГолОлейник Денис
61' Желтая карточкаSerge Atakayi
65' Желтая карточкаBabacar Diallo
33
Солдо
Винко
13
Luis
Murillo
25
Tommi
Jyry
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
19
Малоло
Обед
77
Акофф
Дион
10
Billy
Ions
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
-
25 Tommi JyryПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
-
10 Billy IonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
Ход матча
40'
0:1
61'
65'
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +4 =9 -7РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти
Последние игры между собой
КуПС: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 7
СЯК Сейнайоки: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 4
КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок лиги
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