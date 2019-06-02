Финляндия: Вейккауслига 2019

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КуПС
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
0:1
40' Гол
Олейник Денис
61' Желтая карточка
Serge Atakayi
65' Желтая карточка
Babacar Diallo
69'
1
Виртанен
Отсо
2
Kalle
Taimi
15
Babacar
Diallo
33
Солдо
Винко
13
Luis
Murillo
25
Tommi
Jyry
3
Reuben
Ayarna
20
Саксман
Вилле
11
Ilmari
Niskanen
7
Карялайнен
Расмус
8
Petteri
Pennanen
33
Аксалу
Михкель
27
Joona
Lautamaja
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
16
Joonas
Sundman
11
Олейник
Денис
19
Малоло
Обед
7
Ягуби
Моштаг
77
Акофф
Дион
10
Billy
Ions
28
Serge
Atakayi
КуПС
СЯК Сейнайоки

Ход матча

8'
Jere Hiltunen
Reuben Ayarna
 
40'
0:1
Олейник Денис
(Joonas Sundman)
61'
 
Serge Atakayi
62'
 
Jude Ekow Arthur
Малоло Обед
65'
Babacar Diallo
 

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5
КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ
Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС КуПС 1:1 Хонка
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +4 =9 -7
РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти

Последние игры между собой

КуПС: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 7
СЯК Сейнайоки: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 4
КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига
КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок лиги
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
  • 8'
    КуПС делает замену. Рюбен Аярна уходит с поля, а Jere Hiltunen выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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