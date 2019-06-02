Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Италия (до 20 лет)
1:0
Второй тайм: 72'
Польша (до 20 лет)
0'
1:0
38' Пенальти
Пинамонти Андреа
72'
Италия (до 20 лет)
Польша (до 20 лет)

Ход матча

38'
Пинамонти Андреа
1:0
59'
 
Копач Давид
Маковский Томаш
69'
Капоне Кристиан
Скамачча Джанлука
 

Предыдущие игры

Италия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Италия (до 20 лет) 0:0 Япония (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 3:2 Замбия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 5:0 Iran - U20 Италия (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) Последние 16 матчей: +7 =3 -6
Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 5:0 Таити (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)

Последние игры между собой

Италия (до 20 лет): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Польша (до 20 лет): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Товарищеские матчи (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Товарищеские матчи (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Международные матчи Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Международные матчи

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Сенегал (до 20 лет) Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Колумбия (до 20 лет) Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
3. Польша (до 20 лет) 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
4. Таити (до 20 лет) Заявка 3 0 0 3 0 - 14 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Италия (до 20 лет) 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Япония (до 20 лет) Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Эквадор (до 20 лет) Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Мексика (до 20 лет) Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Уругвай (до 20 лет) Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Новая Зеландия (до 20 лет) Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Норвегия (до 20 лет) Заявка 3 1 0 2 13 - 5 3
4. Гондурас (до 20 лет) Заявка 3 0 0 3 0 - 19 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Украина (до 20 лет) Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. США (до 20 лет) Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Нигерия (до 20 лет) Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Катар (до 20 лет) Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Франция (до 20 лет) Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Мали (до 20 лет) Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
3. Панама (до 20 лет) Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Саудовская Аравия (до 20 лет) Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Аргентина (до 20 лет) Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
2. Южная Корея (до 20 лет) Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Португалия (до 20 лет) Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. ЮАР (до 20 лет) Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Пинамонти Андреа из команды Италия (до 20 лет) забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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