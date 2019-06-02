Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Италия (до 20 лет)
1:0
Второй тайм: 72'
Польша (до 20 лет)
1:0
38' ПенальтиПинамонти Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Млечко МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Копач ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
38'
1:0
Предыдущие игры
Италия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Италия (до 20 лет) 0:0 Япония (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 3:2 Замбия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 5:0 Iran - U20 Италия (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) Последние 16 матчей: +7 =3 -6Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 5:0 Таити (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Последние игры между собой
Италия (до 20 лет): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Польша (до 20 лет): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Колумбия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|Польша (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|Таити (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 14
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Япония (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Эквадор (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Мексика (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уругвай (до 20 лет)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Новая Зеландия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Норвегия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|13 - 5
|3
|4.
|Гондурас (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 19
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|США (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Нигерия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Катар (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 20 лет)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Мали (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|3.
|Панама (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Саудовская Аравия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|Южная Корея (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Португалия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|ЮАР (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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