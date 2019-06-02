Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Старт
0:0
Перерыв

Стадион:
Скейд
0'
23' Желтая карточка
Kim Eugen Skogsrud
13
Alexander
Pedersen
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
31
Лав
Дэмион
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
11
Сигурдарсон
Арон
21
Sander
Sjoekvist
20
Mathias
Bringaker
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
18
Fredrik
Tobias
Berglie
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
7
Hassan
Mohamed
Yousef
8
Mustafa
Hassan
Ahmad
11
Будусон
Джонни
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
Старт
4-2-3-1
Скейд
4-1-2-3

Ход матча

23'
 
Kim Eugen Skogsrud

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт
Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт
Скейд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс
Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 10 8 2 0 19 - 5 26
2. Саннефьёрд 9 6 3 0 19 - 11 21
3. КФУМ 2:1 10 6 1 3 19 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 3 2 10 - 7 18
5. Старт 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
6. Рёуфосс 1:2 10 5 1 4 14 - 15 16
7. Хам-Кам 1:0 10 4 3 3 9 - 8 15
8. Улленсакер-Киса 0:1 10 4 2 4 18 - 11 14
9. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
10. Ерв 0:1 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Нест-Сотра 0:1 10 3 1 6 8 - 9 10
12. Скейд 0:0 10 2 4 4 11 - 12 10
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 1:0 10 1 4 5 6 - 13 7
15. Тромсдален 2:1 9 1 1 7 10 - 30 4
16. Нутодден 1:2 10 1 1 8 8 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Kim Eugen Skogsrud получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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