Норвегия: Первый дивизион 2019
23' Желтая карточкаKim Eugen Skogsrud
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
-
31 Лав ДэмионЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Isaac Twum
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
-
26 Берре МортенНападающий
-
29 Matarr Kah
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +7 =3 -10Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт
Скейд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 5
|26
|2.
|Саннефьёрд
|9
|6
|3
|0
|19 - 11
|21
|3.
|КФУМ
|2:1
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Старт
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|9.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|Ерв
|0:1
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 9
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|1:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Тромсдален
|2:1
|9
|1
|1
|7
|10 - 30
|4
|16.
|Нутодден
|1:2
|10
|1
|1
|8
|8 - 18
|4
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