Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
22' ГолBenjamin Blinderen Gleditsch
42' Желтая карточкаMarkus Solbakken
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Petter OlsenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Davod Arzani
-
19 Charles Ezeh
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам
Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам
Ерв Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 5
|26
|2.
|Саннефьёрд
|9
|6
|3
|0
|19 - 11
|21
|3.
|КФУМ
|2:1
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Старт
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|9.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|Ерв
|0:1
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 9
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|1:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Тромсдален
|2:1
|9
|1
|1
|7
|10 - 30
|4
|16.
|Нутодден
|1:2
|10
|1
|1
|8
|8 - 18
|4
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