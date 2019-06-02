Норвегия: Первый дивизион 2019

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Хам-Кам
1:0
Перерыв

Стадион:
Ерв
0'
1:0
22' Гол
Benjamin Blinderen Gleditsch
42' Желтая карточка
Markus Solbakken
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
3
Benjamin
Blinderen
Gleditsch
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
1
Benjamin
Boujar
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
17
Martin
Hoel
Andersen
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Kristoffer
Toennessen
27
Анене
Чума
23
Ole
Marius
Haabestad
Хам-Кам
4-2-3-1
Ерв
3-5-2

Ход матча

22'
Benjamin Blinderen Gleditsch
(Steffen Skogvang Pedersen)
1:0
42'
Markus Solbakken
 

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам
Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам
Ерв Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса
КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ерв 2:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 10 8 2 0 19 - 5 26
2. Саннефьёрд 9 6 3 0 19 - 11 21
3. КФУМ 2:1 10 6 1 3 19 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 3 2 10 - 7 18
5. Старт 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
6. Рёуфосс 1:2 10 5 1 4 14 - 15 16
7. Хам-Кам 1:0 10 4 3 3 9 - 8 15
8. Улленсакер-Киса 0:1 10 4 2 4 18 - 11 14
9. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
10. Ерв 0:1 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Нест-Сотра 0:1 10 3 1 6 8 - 9 10
12. Скейд 0:0 10 2 4 4 11 - 12 10
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 1:0 10 1 4 5 6 - 13 7
15. Тромсдален 2:1 9 1 1 7 10 - 30 4
16. Нутодден 1:2 10 1 1 8 8 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Markus Solbakken получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Benjamin Blinderen Gleditsch бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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