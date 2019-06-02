Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:1
Перерыв
Стадион: Ааготнес
Стрёммен
26' Желтая карточкаDaniel Arrocha
34' Желтая карточкаJonas Hestetun
42' Желтая карточкаBjarte Haugsdal
0:1
43' ПенальтиSivert Gussiaas
68
Elmin
Nurkic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Senai HagosНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
26'
34'
42'
43'
0:1
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт
Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн
Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 5
|26
|2.
|Саннефьёрд
|9
|6
|3
|0
|19 - 11
|21
|3.
|КФУМ
|2:1
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Старт
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|9.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|Ерв
|0:1
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 9
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|1:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Тромсдален
|2:1
|9
|1
|1
|7
|10 - 30
|4
|16.
|Нутодден
|1:2
|10
|1
|1
|8
|8 - 18
|4
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