Норвегия: Первый дивизион 2019

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Австрия: Бундеслига. Отборочные матчи в Лигу Европы: Плей-офф (Финал)

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Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/2 финала)

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Дания: Второй дивизион: Повышение - групповой этап

Дания: Второй дивизион: Понижение

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Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф (Финал)

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Колумбия: Примера А. Плей-офф Апертуры (Группа B)

Литва: Лига А

0 Бразилия (до 22 лет)

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0 Катар (до 23 лет)

2 Франция (до 18 лет)

Молодёжный фестиваль в Тулоне (Группа B)

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Норвегия: Первый дивизион

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Россия: Второй дивизион. Зона Запад

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

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Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1 (Финал)

Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 2 (Финал)

Чемпионат мира (до 20 лет) (1/8 финала)