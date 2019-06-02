Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:1
Перерыв

Стадион:
Стрёммен
0'
26' Желтая карточка
Daniel Arrocha
34' Желтая карточка
Jonas Hestetun
42' Желтая карточка
Bjarte Haugsdal
0:1
43' Пенальти
Sivert Gussiaas
1
Фей
Рензе
5
Bjarte
Haugsdal
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
14
Thor
Kristian
Oekland
4
Jonas
Hestetun
3
Daniel
Arrocha
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
6
Peter
Soerensen
Nergaard
9
Lee
Rochester
Soerensen
10
Alexander
Dang
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
23
Paal
Steffen
Andresen
3
Victor
Grodaas
11
Ulrich
Ness
8
Mathias
Blaarud
20
Mats
Andre
Kaland
17
Oeystein
Vestvatn
9
Sivert
Gussiaas
18
Andreas
Hellum
Нест-Сотра
3-4-1-2
Стрёммен
4-4-2

Ход матча

26'
Daniel Arrocha
 
34'
Jonas Hestetun
 
42'
Bjarte Haugsdal
 
43'
0:1
Sivert Gussiaas

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт
Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн
Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Нест-Сотра Первый дивизион
Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 10 8 2 0 19 - 5 26
2. Саннефьёрд 9 6 3 0 19 - 11 21
3. КФУМ 2:1 10 6 1 3 19 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 3 2 10 - 7 18
5. Старт 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
6. Рёуфосс 1:2 10 5 1 4 14 - 15 16
7. Хам-Кам 1:0 10 4 3 3 9 - 8 15
8. Улленсакер-Киса 0:1 10 4 2 4 18 - 11 14
9. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
10. Ерв 0:1 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Нест-Сотра 0:1 10 3 1 6 8 - 9 10
12. Скейд 0:0 10 2 4 4 11 - 12 10
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 1:0 10 1 4 5 6 - 13 7
15. Тромсдален 2:1 9 1 1 7 10 - 30 4
16. Нутодден 1:2 10 1 1 8 8 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Sivert Gussiaas из команды Стрёммен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Бьярте Хаугсдал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Jonas Hestetun получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Daniel Arrocha получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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