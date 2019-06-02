Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Согндаль
0'
16' Желтая карточка
Rufo Herraiz
0:1
29' Гол
Антониевич Стефан
43'
12
Вийтала
Валтер
19
Brice
Wembangomo
17
Валес
Марк
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
5
Вальес
Энрик
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
9
Харвард
Сторбек
6
Mohamed
Ofkir
10
Rufo
Herraiz
1
Дингеланд
Матиас
16
Росет
Мартин-Уве
4
Антониевич
Стефан
3
Стейринг
Пер-Магнус
2
Тотлэнд
Томас
5
Фредриксен
Ульрик
7
Шульц
Эрик
24
Йенсен
Сикстен
9
Ульрик
Фло
18
Хеуген
Сигурд
19
Свеен
Оле
Саннефьёрд
4-2-3-1
Согндаль
3-4-3

Ход матча

16'
Rufo Herraiz
 
29'
0:1
Антониевич Стефан
(Шульц Эрик)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд
Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль
Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Саннефьёрд 2:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:3 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи
Согндаль 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Согндаль 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Согндаль 0:0 Саннефьёрд Адекколига Саннефьёрд 2:0 Согндаль Адекколига Саннефьёрд 2:1 Согндаль Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 10 8 2 0 19 - 5 26
2. Саннефьёрд 0:1 10 6 3 1 19 - 12 21
3. Старт 9 6 1 2 16 - 9 19
4. КФУМ 10 6 1 3 21 - 13 19
5. Рёуфосс 10 6 1 3 19 - 17 19
6. Конгсвингер 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Улленсакер-Киса 10 4 2 4 18 - 11 14
8. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
9. Хам-Кам 10 3 4 3 10 - 10 13
10. Согндаль 1:0 9 3 2 4 12 - 14 11
11. Ерв 9 2 5 2 11 - 13 11
12. Нест-Сотра 10 3 2 5 9 - 9 11
13. Скейд 10 2 3 5 11 - 14 9
14. Стрёммен 10 0 5 5 6 - 14 5
15. Нутодден 10 1 1 8 8 - 20 4
16. Тромсдален 9 0 1 8 12 - 35 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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