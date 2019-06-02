Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Комплетт.но Арена
Согндаль
16' Желтая карточкаRufo Herraiz
0:1
29' ГолАнтониевич Стефан
17
Валес
Марк
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Валес МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Свеен ОлеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
16'
29'
0:1
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +10 =6 -4Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд
Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль
Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|8
|2
|0
|19 - 5
|26
|2.
|Саннефьёрд
|0:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 12
|21
|3.
|Старт
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|КФУМ
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Рёуфосс
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|6.
|Конгсвингер
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Улленсакер-Киса
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|8.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|9.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Согндаль
|1:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|11.
|Ерв
|9
|2
|5
|2
|11 - 13
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|13.
|Скейд
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|14.
|Стрёммен
|10
|0
|5
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Нутодден
|10
|1
|1
|8
|8 - 20
|4
|16.
|Тромсдален
|9
|0
|1
|8
|12 - 35
|1
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