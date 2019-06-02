Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 10'
Палмейрас
0' 10'
98
Tiepo
31
Bryan
Mascarenhas
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
8
Marcio
Araujo
27
Arthur
Gomes
10
Кампаньяро
Густаво
7
Rildo
77
Everaldo
I
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
25
Antonio
Carlos
I
15
Гомес
Густаво
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
20
Лима
Лукас
II
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос
Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар Мирасол 1:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Палмейрас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе Серия A Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас Серия A
Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Палмейрас Серия A Шапекоэнсе 5:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:0 7 5 2 0 13 - 1 17
2. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
3. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Байя 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Атлетико Минейро 0:0 7 4 1 2 8 - 7 13
6. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
7. Сан-Паулу 7 3 3 1 7 - 4 12
8. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Интернасьональ 0:0 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 12 - 9 10
11. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
12. Сеара 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Шапекоэнсе 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Крузейро 7 2 1 4 8 - 14 7
16. Алагоано 0:0 7 1 4 2 2 - 7 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Гремио 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Аваи 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
20. Васко да Гама 7 0 3 4 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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