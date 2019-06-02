Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 10'
Палмейрас
98
Tiepo
3
Gum
23
Дуглас
Силва
27
Arthur
Gomes
7
Rildo
77
Everaldo
I
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
7 RildoПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
-
21 Эрнандес IIЗащитник
- Защитник
-
22 CaiqueЗащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
-
-
88 Camilo III
-
20 Augusto I
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос
Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар Мирасол 1:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Палмейрас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 1
|17
|2.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Байя
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|7.
|Сан-Паулу
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|8.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|11.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Сеара
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Шапекоэнсе
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Крузейро
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Алагоано
|0:0
|7
|1
|4
|2
|2 - 7
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Гремио
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Аваи
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Васко да Гама
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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