Бразилия: Серия A 2019

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Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 66'
Крузейро
0'
1:0
15' Гол
Пато Алешандре
45' Желтая карточка
Робиньо Робсон
48' Желтая карточка
Че Че
53' Желтая карточка
Тиаго Невес
65' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
66'
23
Tiago
Luis
Volpi
25
Хадсон
Родригес
3
Bruno
VI
4
Anderson
IV
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
13
Луан
Мишель
15
Эрнанес
Лима
12
Витор
Буэно
7
Пато
Алешандре
1
Фабио
Лопес
29
Lucas
Daniel
Romero
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
5
Alejandro
Ariel
Cabral
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
Сан-Паулу
4-3-3
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

15'
Пато Алешандре
(Рейналдо Мануэл)
1:0
45'
 
Робиньо Робсон
46'
Igor Gomes
Эрнанес Лима
 
48'
Че Че
 
53'
 
Тиаго Невес
65'
 
Alejandro Ariel Cabral

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя
Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу
Крузейро Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро
Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Крузейро Гаушо Сан-Паулу 3:2 Крузейро Серия A
Крузейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:2 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Сан-Паулу Гаушо 1 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Крузейро Кубок Либертадорес Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Сан-Паулу 2:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Крузейро 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:3 Крузейро Бразилейро Серия А
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Сан-Паулу 1:0 7 4 2 1 7 - 3 14
3. Сантос 1:0 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Байя 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
7. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
8. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Атлетико Паранаэнсе 2:0 7 3 1 3 11 - 9 10
11. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
12. Сеара 0:1 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Шапекоэнсе 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Алагоано 6 1 3 2 2 - 7 6
16. Флуминенсе 0:2 7 2 0 5 12 - 14 6
17. Крузейро 0:1 7 2 0 5 7 - 14 6
18. Гремио 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Аваи 6 0 3 3 4 - 7 3
20. Васко да Гама 7 0 3 4 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Пато Алешандре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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