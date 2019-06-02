Бразилия: Серия A 2019
1:0
15' ГолПато Алешандре
45' Желтая карточкаРобиньо Робсон
48' Желтая карточкаЧе Че
53' Желтая карточкаТиаго Невес
65' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
3
Bruno
VI
28
Че
Че
13
Луан
Мишель
15
Эрнанес
Лима
12
Витор
Буэно
26
Деде
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
12 Витор БуэноНападающий
- Нападающий
-
41 ДжуниорЗащитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio Junio
-
26 Igor Gomes
-
43 Walce
-
1 Jean V
-
-
-
-
16 Leo XV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
99 Sassa II
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
-
-
11 David VI
-
39 Vitor Eudes
Ход матча
15'
45'
48'
53'
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя
Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу
Крузейро Последние 20 матчей: +13 =2 -5Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро
Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Крузейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:2 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Сан-Паулу Гаушо 1 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Крузейро Кубок Либертадорес Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Сан-Паулу 2:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Крузейро 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:3 Крузейро Бразилейро Серия А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Сан-Паулу
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|3.
|Сантос
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Байя
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|7.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|8.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|11.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Сеара
|0:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Шапекоэнсе
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Алагоано
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|16.
|Флуминенсе
|0:2
|7
|2
|0
|5
|12 - 14
|6
|17.
|Крузейро
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Гремио
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Аваи
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Васко да Гама
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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