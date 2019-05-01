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Франция
 
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Боливия

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Франция Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция
Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция Франция 4:3 Аргентина Дания 0:0 Франция Франция 1:0 Перу Франция 2:1 Австралия Франция 1:1 США Франция 3:1 Италия Франция 2:0 Ирландия РОССИЯ 1:3 Франция Франция 2:3 Колумбия
Боливия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия
ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия Боливия 3:2 Никарагуа Никарагуа 0:1 Боливия Боливия 2:0 Аргентина
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Боливия

    До начала игры, которая состоится 02.06.2019, осталось 2 дня 20 часов 7 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Франция - Боливия
    Франция
    98.5% (67)
    Ничья
    0% (0)
    Боливия
    1.5% (1)
    2:0 Франция
    48.5% (33)
    3:0 Франция
    22.1% (15)
    2:1 Франция
    11.8% (8)
    3:1 Франция
    5.9% (4)
    1:0 Франция
    2.9% (2)
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