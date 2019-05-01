Франция
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
Боливия
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +14 =4 -2Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция
Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция Франция 4:3 Аргентина Дания 0:0 Франция Франция 1:0 Перу Франция 2:1 Австралия Франция 1:1 США Франция 3:1 Италия Франция 2:0 Ирландия РОССИЯ 1:3 Франция Франция 2:3 Колумбия
Боливия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия
ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия Боливия 3:2 Никарагуа Никарагуа 0:1 Боливия Боливия 2:0 Аргентина
Франция
98.5% (67)
Ничья
0% (0)
Боливия
1.5% (1)
2:0 Франция
48.5% (33)
3:0 Франция
22.1% (15)
2:1 Франция
11.8% (8)
3:1 Франция
5.9% (4)
1:0 Франция
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...