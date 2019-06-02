Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:1
Второй тайм: 64'
Сантос
0'
45' Желтая карточка
Карлос Санчес II
0:1
52' Гол
Саша Эдуардо
64'
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
11
Fernando
Sobral
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
82
Leandro
Carvalho
89
Galhardo
Thiago
77
Bergson
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
30
Jean
Lucas
41
Jean
Mota
16
Копете
Джонатан
27
Саша
Эдуардо
9
Урибе
Фернандо
Сеара
4-4-2
Сантос
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Карлос Санчес II
46'
 
Felipe Jonatan
Копете Джонатан
52'
0:1
Саша Эдуардо
(Карлос Санчес II)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос
Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос

Последние игры между собой

Сеара: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сеара 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Сеара Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Сан-Паулу 1:0 7 4 2 1 7 - 3 14
3. Сантос 1:0 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Байя 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
7. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
8. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Атлетико Паранаэнсе 2:0 7 3 1 3 11 - 9 10
11. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
12. Сеара 0:1 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Шапекоэнсе 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Алагоано 6 1 3 2 2 - 7 6
16. Флуминенсе 0:2 7 2 0 5 12 - 14 6
17. Крузейро 0:1 7 2 0 5 7 - 14 6
18. Гремио 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Аваи 6 0 3 3 4 - 7 3
20. Васко да Гама 7 0 3 4 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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