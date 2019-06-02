Бразилия: Серия A 2019
45' Желтая карточкаКарлос Санчес II
0:1
52' ГолСаша Эдуардо
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
77
Bergson
22
Everson
30
Jean
Lucas
41
Jean
Mota
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
70 RomarioНападающий
- Нападающий
-
-
-
37 Rick
-
-
10 Felipe XVI
-
-
-
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jean LucasПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 John Victor
-
-
31 Marinho II
-
29 Yuri Alberto
-
40 Jobson III
-
-
19 Kaio Jorge
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
45'
52'
0:1
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос
Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос
Последние игры между собой
Сеара: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Сан-Паулу
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|3.
|Сантос
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Байя
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|7.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|8.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|11.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Сеара
|0:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Шапекоэнсе
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Алагоано
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|16.
|Флуминенсе
|0:2
|7
|2
|0
|5
|12 - 14
|6
|17.
|Крузейро
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Гремио
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Аваи
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Васко да Гама
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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