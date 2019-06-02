США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
17' Желтая карточка
Brent Kallman
0:1
18' Пенальти
Монтейро Гамиро
22'
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
14
Brent
Kallman
31
Hassani
Dotson
6
Алонсо
Освальдо
8
Грегуш
Ян
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
6
Медунянин
Харис
35
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
17
Sergio
Santos
23
Пржибылко
Каспер
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Ход матча

17'
Brent Kallman
 
18'
0:1
Монтейро Гамиро

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
2. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
3. Филадельфия Юнион 0:0 16 7 5 4 25 - 16 26
4. Нью-Йорк Ред Буллз 15 7 3 5 25 - 16 24
5. Монреаль Импакт 17 7 3 7 19 - 27 24
6. Нью-Йорк Сити 13 4 8 1 18 - 15 20
7. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
8. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
9. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 15 3 2 10 12 - 28 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 15 7 5 3 25 - 19 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Миннесота Юнайтед 0:0 15 6 4 5 21 - 21 22
6. Даллас 15 6 3 6 20 - 20 21
7. Реал Солт-Лейк 15 6 1 8 21 - 27 19
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 14 3 6 5 24 - 25 15
11. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
12. Колорадо Рэпидс 15 3 3 9 24 - 34 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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