США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Allianz Field
Филадельфия Юнион
17' Желтая карточкаBrent Kallman
0:1
18' ПенальтиМонтейро Гамиро
13
Ethan
Finlay
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Abu Danladi
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
17'
18'
0:1
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =5 -7Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 16
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|7
|3
|5
|25 - 16
|24
|5.
|Монреаль Импакт
|17
|7
|3
|7
|19 - 27
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|13
|4
|8
|1
|18 - 15
|20
|7.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|8.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|9.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|15
|3
|2
|10
|12 - 28
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|5
|3
|25 - 19
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|6.
|Даллас
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|15
|6
|1
|8
|21 - 27
|19
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|6
|5
|24 - 25
|15
|11.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
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