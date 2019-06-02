Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 11'
Аваи
37
Зе
Карлос
6
Uendel
19
Rodrigo
I
33
Густаво
89
Владимир
97
Lourenco
19
Паулу
Жоау
29
Матеус
Лейте
20
Gege
II
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
88 Patrick I
-
-
41 Pedro Lucas
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Матеус ЛейтеПолузащитник
-
20 Gege IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Douglas X
-
21 Luan Pereira
-
16 Luanderson
-
83 Gledson I
-
99 Getulio
-
-
-
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано
Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ
Аваи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи
Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Аваи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 2
|16
|2.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Байя
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|7.
|Сан-Паулу
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|8.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|11.
|Шапекоэнсе
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Сеара
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Крузейро
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Алагоано
|0:0
|7
|1
|4
|2
|2 - 7
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Гремио
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Аваи
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Васко да Гама
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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