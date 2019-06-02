Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 11'
Аваи
0' 11'
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
20
Эмерсон
Рамос
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Густаво
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
89
Владимир
97
Lourenco
3
Betao
Amansio
Ebert
II
14
Ricardo
Thalheimer
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
19
Паулу
Жоау
8
Matheus
III
7
Pedro
Castro
29
Матеус
Лейте
20
Gege
II
70
Caio
Paulista
Интернасьональ
4-3-3
Аваи
4-5-1

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано
Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ
Аваи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи
Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Аваи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Интернасьональ 3:0 Аваи Копа Суль-Минас-Рио Аваи 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Аваи Серия A Интернасьональ 4:2 Аваи Серия A
Аваи 1:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:3 Аваи Серия A Аваи 0:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Аваи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:1 7 5 1 1 13 - 2 16
2. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
3. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Байя 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Атлетико Минейро 0:0 7 4 1 2 8 - 7 13
6. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
7. Сан-Паулу 7 3 3 1 7 - 4 12
8. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Интернасьональ 0:0 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 12 - 9 10
11. Шапекоэнсе 1:0 7 3 1 3 8 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Сеара 7 3 0 4 10 - 8 9
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Крузейро 7 2 1 4 8 - 14 7
16. Алагоано 0:0 7 1 4 2 2 - 7 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Гремио 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Аваи 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
20. Васко да Гама 7 0 3 4 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...