Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 11'
Алагоано
0' 11'
1
Victor
IV
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
21
Варкен
Адилсон
8
Чара
Йимми
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
44
Alerrandro
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
8
Dawhan
19
Didira
10
Matheus
Savio
25
Maranhao
II
99
Patrick
Fabiano
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро
Алагоано Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос
Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:0 7 5 2 0 13 - 1 17
2. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
3. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Байя 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Атлетико Минейро 0:0 7 4 1 2 8 - 7 13
6. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
7. Сан-Паулу 7 3 3 1 7 - 4 12
8. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Интернасьональ 0:0 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 12 - 9 10
11. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
12. Сеара 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Шапекоэнсе 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
14. Форталеза 7 2 1 4 6 - 11 7
15. Крузейро 7 2 1 4 8 - 14 7
16. Алагоано 0:0 7 1 4 2 2 - 7 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Гремио 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Аваи 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
20. Васко да Гама 7 0 3 4 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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