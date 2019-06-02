Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 11'
Алагоано
16
Igor
Rabello
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
44
Alerrandro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
44 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
31 МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
99 Papagaio
-
-
-
88 Jair II
-
23 Nathan VI
-
29 Vinicius X
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Maranhao IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Lucas Dias
-
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро
Алагоано Последние 20 матчей: +9 =8 -3Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос
Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 1
|17
|2.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Байя
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|7.
|Сан-Паулу
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|8.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|11.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Сеара
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Шапекоэнсе
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|Форталеза
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|Крузейро
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Алагоано
|0:0
|7
|1
|4
|2
|2 - 7
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Гремио
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Аваи
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Васко да Гама
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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