Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Уругвай (до 20 лет)
1:1
Перерыв
Эквадор (до 20 лет)
1:0
11' ГолАраухо Рональд
1:1
31' ПенальтиАльварадо Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Родригес ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанНападающий
-
17 Хакон ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Лара ХоанВратарь
-
14 Мина РичардЗащитник
-
18 Лоор ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пласа СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селико Хорхе
Ход матча
11'
1:0
31'
Предыдущие игры
Уругвай (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =3 -7Новая Зеландия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 3:1 Норвегия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет) 1:1 Венесуэла (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Сербия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 3:1 Перу (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эквадор (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет)
Последние игры между собой
Уругвай (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эквадор (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
0 Франция (до 20 лет)
0 США (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Мали (до 20 лет)
0 Сенегал (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
- 1:1 УРУ-ЭКВ
0 Украина (до 20 лет)
0 Панама (до 20 лет)
- 3:0 УКР-ПАН
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— Италия (до 20 лет)
— Колумбия (до 20 лет)
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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