Швеция: Суперэттан 2019
0:1
16' ГолAnton Lundin
69' Желтая карточкаBjarni Antonsson
1:1
73' ГолShina XIV
1:2
77' ГолAnton Lundin
85' Красная карточкаChristian Ljungberg
85' Желтая карточкаOscar Lundin
2:2
90' ГолDavid Johannesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Emir Avdic
-
23 Shina XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Anton LundinНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
16 Andre Kamp
-
-
Ход матча
16'
0:1
69'
73'
1:1
77'
1:2
85'
90'
2:2
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК
Браге Последние 20 матчей: +8 =4 -8Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю
Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге
Последние игры между собой
Эстер: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Браге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|Мьельбю
|11
|8
|0
|3
|15 - 9
|24
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Дегерфорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|7.
|Далкурд
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|8.
|Треллеборг
|11
|3
|5
|3
|16 - 16
|14
|9.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|10.
|Фрей
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|11.
|Эргрюте ФФ
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|12.
|Вестерос СК
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|13.
|Хальмстад
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|14.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|15.
|Эстер
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Броммапойкарна
|11
|2
|1
|8
|13 - 20
|7
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