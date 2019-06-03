Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Эстер
2:2
Конец матча
Браге
0'
0:1
16' Гол
Anton Lundin
69' Желтая карточка
Bjarni Antonsson
1:1
73' Гол
Shina XIV
1:2
77' Гол
Anton Lundin
85' Красная карточка
Christian Ljungberg
85' Желтая карточка
Oscar Lundin
2:2
90' Гол
David Johannesson
90'+8
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
2
Mattias
Pavic
8
Liridon
Silka
21
Filip
Oernblom
18
Jonathan
Drott
7
Carl
Johansson
III
10
David
Johannesson
19
Андреассон
Антон
88
Петер
Росендаль
10
Simon
Stenberg
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
7
Селлин
Роббин
20
Bjarni
Antonsson
8
Seth
Hellberg
15
Jonathan
Morsay
22
Kristian
Andersen
11
Anton
Lundin
Эстер
4-3-3
Браге
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Anton Lundin
58'
Christian Ljungberg
Filip Oernblom
 
65'
 
Andre Kamp
Селлин Роббин
69'
 
Bjarni Antonsson
70'
Shina XIV
Андреассон Антон
 
71'
 
Alexander Zetterstroem
Jonathan Morsay
73'
Shina XIV
(Christian Ljungberg)
1:1
77'
1:2
Anton Lundin
(Andre Kamp)
85'
Christian Ljungberg
 
85'
 
Oscar Lundin
90'
 
Oscar Lundin
Seth Hellberg
90'
David Johannesson
(Shina XIV)
2:2

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК
Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер
Браге Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю
Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге

Последние игры между собой

Эстер: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Браге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Браге 0:4 Эстер Суперэттан Эстер 1:2 Браге Суперэттан Эстер 1:0 Браге Суперэттан Браге 0:1 Эстер Суперэттан
Браге 0:0 Эстер Суперэттан Эстер 3:1 Браге Суперэттан Эстер 0:1 Браге Суперэттан Браге 3:1 Эстер Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 11 9 2 0 23 - 7 29
2. Мьельбю 11 8 0 3 15 - 9 24
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 11 5 3 3 15 - 9 18
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Дегерфорс 11 4 2 5 15 - 16 14
7. Далкурд 11 4 2 5 12 - 17 14
8. Треллеборг 11 3 5 3 16 - 16 14
9. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
10. Фрей 11 3 4 4 13 - 20 13
11. Эргрюте ФФ 10 3 3 4 14 - 14 12
12. Вестерос СК 11 2 6 3 9 - 10 12
13. Хальмстад 11 3 2 6 10 - 13 11
14. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
15. Эстер 11 1 6 4 8 - 12 9
16. Броммапойкарна 11 2 1 8 13 - 20 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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