Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Сенегал (до 20 лет)
1:0
Первый тайм: 43'
Нигерия (до 20 лет)
1:0
36' ГолСанья Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Дионку АльфаЗащитник
- Защитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
19 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ндоу ФалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Данфа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Кото Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Офобор НамдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айгбогун Пол
Ход матча
36'
1:0
Предыдущие игры
Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20 Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Сенегал (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нигерия (до 20 лет) 1:1 Украина (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет)
1/8 финала
0 Франция (до 20 лет)
0 США (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Мали (до 20 лет)
0 Сенегал (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
- 0:0 СЕН-НИГ
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
- 1:0 ИТА-ПОЛ
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— Эквадор (до 20 лет)
— Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
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