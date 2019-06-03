Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Сенегал (до 20 лет)
1:0
Первый тайм: 43'
Нигерия (до 20 лет)
0'
1:0
36' Гол
Санья Амаду
43'
Сенегал (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Ход матча

32'
 
Сор Коллинс
Эффьом Максвелл
36'
Санья Амаду
1:0

Предыдущие игры

Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20 Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Сенегал (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нигерия (до 20 лет) 1:1 Украина (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет)
1/8 финала
0 Франция (до 20 лет)
0 США (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Мали (до 20 лет)
0 Сенегал (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1/4 финала
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Эквадор (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
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