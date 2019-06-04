Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Япония (до 20 лет)
0:0
Первый тайм: 32'
Южная Корея (до 20 лет)
0' 32'
Япония (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Предыдущие игры

Япония (до 20 лет) Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Италия (до 20 лет) 0:0 Япония (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:3 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Япония (до 20 лет)
Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Болгария (до 20 лет) 2:1 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:1 Канада (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Швейцария (до 20 лет) 0:4 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Новая Зеландия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:1 Мексика (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 4:1 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 3:0 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 6:5 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:5 Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет)

Последние игры между собой

Япония (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Южная Корея (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Международные матчи
1/8 финала
0 Франция (до 20 лет)
0 США (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Мали (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1/4 финала
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Сенегал (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
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Финал
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