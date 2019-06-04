Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Япония (до 20 лет)
0:0
Первый тайм: 32'
Южная Корея (до 20 лет)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сузуки ТоитиЗащитник
-
6 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ямада КотаПолузащитник
-
10 Саито МицукиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Моги ШуВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кида ХинатаПолузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
Главный тренер: Кагеяма Масанага
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Ким ХёнуЗащитник
- Защитник
-
3 Ли ДжэикЗащитник
- Защитник
-
19 Чхве ДжунЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ли ГанъинПолузащитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
-
18 Чо ЁнукНападающий
-
9 О СехунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Чхве МинсуВратарь
-
12 Пак ЧиминВратарь
-
16 Ким ДжусонЗащитник
-
17 Ли СанджунЗащитник
-
8 Ли ГюхёкЗащитник
-
13 Ко ДжэхёнПолузащитник
-
14 Пак ТхэджунПолузащитник
-
20 Ким СеюнПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ом ВонсанНападающий
Предыдущие игры
Япония (до 20 лет) Последние 20 матчей: +6 =4 -10Италия (до 20 лет) 0:0 Япония (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:3 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Япония (до 20 лет)
Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Болгария (до 20 лет) 2:1 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:1 Канада (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Швейцария (до 20 лет) 0:4 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Новая Зеландия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:1 Мексика (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 4:1 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 3:0 Япония (до 20 лет) Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 6:5 Япония (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 4:5 Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет)
Последние игры между собой
Япония (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Южная Корея (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
0 Франция (до 20 лет)
0 США (до 20 лет)
- 0:1 ФРА-США
0 Япония (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
- 0:0 ЯПО-ЮЖН
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Мали (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
- 2:1 СЕН-НИГ
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
- 1:0 ИТА-ПОЛ
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— Сенегал (до 20 лет)
— Эквадор (до 20 лет)
— Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Загрузка...