Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Аргентина (до 20 лет)
2:2
Итог после пенальти
Мали (до 20 лет)
0'
1:0
49' Гол
Гайч Адольфо
1:1
67' Гол
Диаби Абдулай
2:1
91' Гол в свои ворота
Диаби Абдулай
2:2
120' Гол
Конте Бубакар
4:5
Пен' Пенальти
 120'
Аргентина (до 20 лет)
Мали (до 20 лет)

Ход матча

49'
Гайч Адольфо
1:0
59'
Де Ла Вега Педро
Марони Гонсало
 
67'
1:1
Диаби Абдулай
73'
 
Траоре Бубакар
Коне Ибраима
86'
 
Самаке Мамаду
Фофана Бабу
87'
Урси Агустин
Альварес Хулиан
 
91'
Диаби Абдулай
2:1
93'
Соса Сантьяго
Морено Анибал
 
107'
 
Траоре Мамаду
Диаките Усман
116'
 
Конте Бубакар
Конан Арнод
117'
Чанкалай Томас
Барко Эсекьель
 
120'
2:2
Конте Бубакар
Пен
4:5

Предыдущие игры

Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет)
Мали (до 20 лет) Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мали (до 20 лет) 2:3 Франция (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 3:4 Мали (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Гана (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Burkina Faso U20 Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 3:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:6 Замбия (до 20 лет) Египет (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 0:3 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:4 Мексика (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 0:0 Греция (до 20 лет)
1/8 финала
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1/4 финала
Мали (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет)
США (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
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Финал
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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