Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Аргентина (до 20 лет)
2:2
Итог после пенальти
Мали (до 20 лет)
1:0
49' ГолГайч Адольфо
1:1
67' ГолДиаби Абдулай
2:1
91' Гол в свои воротаДиаби Абдулай
2:2
120' ГолКонте Бубакар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вера ФаустоПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Humberto Grondona
- Основной состав
-
16 Койта ЮссуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fanyeri Diarra
Ход матча
49'
1:0
67'
1:1
91'
2:1
116'
120'
2:2
Пен
4:5
Предыдущие игры
Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет)
Мали (до 20 лет) Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мали (до 20 лет) 2:3 Франция (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 3:4 Мали (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Гана (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Burkina Faso U20 Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 3:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:6 Замбия (до 20 лет) Египет (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 0:3 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:4 Мексика (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 0:0 Греция (до 20 лет)
1/8 финала
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
- 2:2 АРГ-МАЛ
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
- 0:1 ЯПО-ЮЖН
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
- 2:1 СЕН-НИГ
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
- 2:3 ФРА-США
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
- 1:0 ИТА-ПОЛ
1/4 финала
— Мали (до 20 лет)
— Южная Корея (до 20 лет)
— Сенегал (до 20 лет)
— США (до 20 лет)
— Эквадор (до 20 лет)
— Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
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